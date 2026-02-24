Туляки из «Молодёжного землячества – 71» предложили вариант решения проблемы с городскими трамваями

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«Молодежное землячество – 71» было основано в сентябре прошлого года, а уже сегодня его участники ведут активную работу и популяризируют сообщество среди туляков, которые учатся в столице.

– Нам бы хотелось, чтобы Молодежный совет и «Молодежное землячество – 71» участвовали в принятии решений, направленных на развитие Тульской области. Важно совместными усилиями двигаться от идеи к реализации инициатив, которые пойдут на благо всего региона. Именно от вас зависит будущее нашей страны», – подчеркнул Дмитрий Миляев.

Ребята представили губернатору творческие номера и презентовали ряд инициативных проектов. Председатель «Молодёжного землячества-71» Яков Симонов предложил организовать экскурсии для студентов на промышленные и культурные объекты Тульской области. Глава региона пообещал дал соответствующие поручения.

Шла речь о повышении безопасности и скорости движения трамваев в центре Тулы за счет комплексного обособления трамвайных путей и создания современных посадочных платформ. Было предложено в пилотном режиме применить эту практику на ул. Советской. Областной минтранс рассмотрит эту инициативу на заседании Общественного совета. В дальнейшем проект будет доработан.

Обсуждалась идея реализации социального проекта «Родословные чтения и платформа цифровой семейный архив» и проекта студенческих исторических чтений, посвященных 145-летию со дня рождения святой блаженной Матроны. Мероприятия призваны приобщить молодежь к традиционно-нравственным ценностям.

Представители «Молодежного землячества-71» выступили с инициативой проведения в Москве фестиваля тульских ремесел. Это должно повысить туристическую привлекательность региона.

На встрече также шла речь о концепции проведения выездного образовательного форума с участием активистов «Молодёжного землячества-71» и молодежного актива областного правительства. Он станет площадкой для обучения, обмена опытом и выработки конкретных идей, которые могут быть положены в основу дальнейших молодежных и региональных проектов.

Губернатор поблагодарил участников встречи за активность и предложенные проекты.

– Вы предложили и большие, сложные инициативы, и небольшие мероприятия. В каждом из них – ваша любовь к родному краю. Мы будем вместе реализовывать ваши идеи, делать жизнь в регионе лучше. Не бойтесь маленьких проектов и фишек – именно в них часто кроется большая душа. Ищите свои, небольшие идеи, которые сделают регион и окружающую среду милее, душевнее.

Важно, чтобы молодежь хотела бы участвовать в ваших проектах, помогать с их воплощением в жизнь. Подумайте о муниципалитетах – что можно сделать, чтобы жизнь здесь была интересной и достойной. Города «нарисованы» до нас – но жизнь не стоит на месте, поэтому давайте вместе раскрасим их новыми яркими красками! –сказал Дмитрий Миляев.