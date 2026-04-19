Дмитрий Миляев обратился к землякам в День памяти жертв геноцида советского народа в годы ВОВ

Губернатор отметил, что геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны стал одной из самых страшных страниц в истории XX века:

«Тульская область была одним из опорных рубежей обороны страны, тысячи наших земляков отдали жизни, защищая Родину. Мы помним каждого, кто погиб в оккупации, концлагерях, карательных операциях, кто стал жертвой насилия и бесчеловечности.

Сегодня, как никогда, важно сохранять историческую правду, противостоять попыткам исказить ее, укреплять единство нашего народа, воспитывать молодежь в духе уважения к подвигу предков.

Мы чтим память невинных жертв и благодарим тех, кто хранит и передает историю – ветеранов, поисковиков, педагогов, работников музеев и архивов. Пусть светлая память о погибших объединяет нас и укрепляет нашу решимость защищать мир и справедливость. Мы обязаны помнить, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась».