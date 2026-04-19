Дмитрий Миляев: «В Тульской области обновят 17 км дорог, ведущих к храмам и монастырям»

Об этом глава региона сообщил в своём канале в МАХ.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вот подробный перечень объектов:

Дорога Алексин – Першино (10 км) Направление к Свято-Казанскому женскому монастырю и источнику в с. Колюпаново. Будет выполнена замена дорожного полотна, съездов, укрепление обочин.

Ул. Л. Толстого в Венёве Обеспечивает подъезд к колокольне Николаевской церкви. Запланированы: замена асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, установка знаков, нанесение разметки и устройство искусственных неровностей.

Ул. Свободы в Щёкино Рядом расположен Храм иконы Божией Матери. Подрядчик отремонтирует проезжую часть и тротуары, заменит остановочные павильоны, установит знаки и нанесет разметку.

Ул. Городская дорога в Алексине Подъезд к собору Успения Пресвятой Богородицы. В плане: замена асфальтобетонного покрытия, обустройство съездов, нанесение разметки и установка знаков.