  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  Дмитрий Миляев: «В Тульской области обновят 17 км дорог, ведущих к храмам и монастырям»
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев: «В Тульской области обновят 17 км дорог, ведущих к храмам и монастырям»

Об этом глава региона сообщил в своём канале в МАХ.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вот подробный перечень объектов:

  • Дорога Алексин – Першино (10 км) Направление к Свято-Казанскому женскому монастырю и источнику в с. Колюпаново. Будет выполнена замена дорожного полотна, съездов, укрепление обочин.
  • Ул. Л. Толстого в Венёве Обеспечивает подъезд к колокольне Николаевской церкви. Запланированы: замена асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, установка знаков, нанесение разметки и устройство искусственных неровностей.
  • Ул. Свободы в Щёкино Рядом расположен Храм иконы Божией Матери. Подрядчик отремонтирует проезжую часть и тротуары, заменит остановочные павильоны, установит знаки и нанесет разметку.
  • Ул. Городская дорога в Алексине Подъезд к собору Успения Пресвятой Богородицы. В плане: замена асфальтобетонного покрытия, обустройство съездов, нанесение разметки и установка знаков.

Всего в 2026 году по нацпроекту в Тульской области обновят 103 км дорог.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:35
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорог губернатор Тульской области Дмитрий Миляев нацпроект Инфраструктура для жизни
Место
Тульская область
Жизнь Тулы и области
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев обратился к землякам в День памяти жертв геноцида советского народа в годы ВОВ
Дмитрий Миляев обратился к землякам в День памяти жертв геноцида советского народа в годы ВОВ

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.