Трудовые коллективы Тульской области приняли участие в фестивале ГТО

Региональный фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих был приурочен к празднованию 85-й годовщины обороны Тулы.

К состязаниям присоединились 14 команд в возрасте от 20 лет и старше из Тулы, Алексина, Узловой, Белева, Киреевска, Донского, Ефремова, Суворова, Плавска, Новомосковска, Кимовска, Богородицка и Венева.

Любители здорового образа жизни соревновались в следующих упражнениях:: стрельба из электронного оружия сидя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег 1000 и 3000 метров и плавание 50 метров.

В региональном министерстве спорта подчеркнули, что соревнования проводятся для популяризации активного образа жизни среди трудовых коллективов и вовлечения их в корпоративный спорт.