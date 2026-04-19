Трудовые коллективы Тульской области приняли участие в фестивале ГТО

Спортивное мероприятие состоялось в МСК «Тулица»

Фото: минспорта Тульской области

Региональный фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих был приурочен к празднованию 85-й годовщины обороны Тулы.

К состязаниям присоединились 14 команд в возрасте от 20 лет и старше из Тулы, Алексина, Узловой, Белева, Киреевска, Донского, Ефремова, Суворова, Плавска, Новомосковска, Кимовска, Богородицка и Венева.

Любители здорового образа жизни соревновались в следующих упражнениях:: стрельба из электронного оружия сидя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег 1000 и 3000 метров и плавание 50 метров.

В региональном министерстве спорта подчеркнули, что соревнования проводятся для популяризации активного образа жизни среди трудовых коллективов и вовлечения их в корпоративный спорт. 

Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 19 апреля: переменная облачность и до + 10 градусов

сегодня

213

766

3

Дежурная часть
В Алексине на переезде поезд смял Daewoo Nexia

сегодня

27

882

0

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев обратился к землякам в День памяти жертв геноцида советского народа в годы ВОВ

сегодня

19

210

-1

Жизнь Тулы и области
С начала апреля туляки завалили губернатора жалобами на мусор во дворах

вчера

36

1125

-4

