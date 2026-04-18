«Разорвал зал»: школьник из команды «Три Кота» Артём Кончаковский о выступлении с Миляевым

Участник команды КВН «Три Кота» Артём Кончаковский поделился впечатлениями от совместного выступления с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. По словам школьника, это был самый запоминающийся опыт за всю его карьеру в КВН.

Артем признался, что очень волновался, но результат превзошкл все ожидания.

«Это было, наверное, самое волнующее выступление… Это самое запоминающееся выступление, которое могло только быть», — рассказал школьник.

Он также отметил, что все опасения команды не оправдались: шутки сработали, и номер прошёл идеально. Школьник подчеркнул, что губернатор подошёл к делу профессионально. По словам Артёма, Дмитрий Миляев лично участвовал в написании своего блока шуток.

«Насколько мне известно, сам Дмитрий Вячеславович принимал участие в написании своего блока… Он как настоящий профессионал себя проявил и вообще разорвал зал просто», — подчеркнул школьник.

Напомним, губернатор выступил с командой «Три кота» в полуфинале Тульской юниор-лиги КВН, став главным «козырем» коллектива в конкурсе «Финальный аргумент». В полуфинале 18 апреля выступят 16 команд. Ребятам предстоит сыграть 3 конкурса: «Приветствие», «Финальный аргумент» и «Клипы».