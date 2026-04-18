Камеры на дорогах Тульской области снизили число аварий почти на 30%

Система фотовидеофиксации нарушений ПДД в Тульской области доказывает свою эффективность. За первые три месяца 2026 года количество аварий в регионе сократилось почти на треть по сравнению с прошлым годом.

На дорогах региона работают 292 комплекса автоматической фиксации: 248 — стационарные, 41 — передвижные, 3 — мобильные, рассказали в региональном минтрансе.

Для дополнительного психологического эффекта установлено 128 муляжей камер. Все приборы размещаются строго по закону и только в самых аварийных местах, которые определяет Госавтоинспекция.

За 2025 год было вынесено 3,8 миллиона постановлений. За три месяца 2026 года зафиксировано 793,7 тысячи нарушений, что на 11,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.



