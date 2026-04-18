Камеры на дорогах Тульской области снизили число аварий почти на 30%

На дорогах работают 292 комплекса автоматической фиксации.

Фото Алексея Пирязева.

Система фотовидеофиксации нарушений ПДД в Тульской области доказывает свою эффективность. За первые три месяца 2026 года количество аварий в регионе сократилось почти на треть по сравнению с прошлым годом.

На дорогах региона работают 292 комплекса автоматической фиксации: 248 — стационарные, 41 — передвижные, 3 — мобильные, рассказали в региональном минтрансе. 

Для дополнительного психологического эффекта установлено 128 муляжей камер. Все приборы размещаются строго по закону и только в самых аварийных местах, которые определяет Госавтоинспекция.

За 2025 год было вынесено 3,8 миллиона постановлений. За три месяца 2026 года зафиксировано 793,7 тысячи нарушений, что на 11,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.


 

сегодня, в 18:32
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
камеры пдд нарушения
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 апреля: ветрено и до +14

сегодня

209

2424

3

Жизнь Тулы и области
Туляк не попал в СИЗО после кражи 10 головок сыра из магазина на Косой горе

сегодня

34

1254

1

Дежурная часть
Стало известно, что загорелось на заводе Haval в Узловой

сегодня

27

3384

1

Дежурная часть
В Белеве директор хлебозавода похитила со счетов предприятия более 15 млн рублей

сегодня

25

1299

2

Туляки смогут увидеть в небе парад планет 18 апреля
Туляки смогут увидеть в небе парад планет 18 апреля
«Разорвал зал»: школьник из команды «Три Кота» Артём Кончаковский о выступлении с Миляевым
«Разорвал зал»: школьник из команды «Три Кота» Артём Кончаковский о выступлении с Миляевым

