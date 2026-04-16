Суд принудил Барсуковский карьер разработать проект санзоны после жалоб людей на шум и вибрацию

Дробильно-сортировочный комплекс ООО «БРУ» в настоящее время прекратил свою работу.

Ленинский районный суд удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Тульской области к ООО «Барсуковское рудоуправление» (ООО «БРУ»). Предприятие принудят выполнить требования санитарного законодательства.

Основанием для обращения надзорного ведомства в суд стали многочисленные жалобы местных жителей. Граждане жаловались на шум и вибрацию в жилых домах Ленинского района, источником которых, по их мнению, были взрывные работы на карьере «БРУ».

В рамках разбирательства суд назначил санитарно-эпидемиологическое обследование для выявления источника шума. Выяснилось, что основное шумящее и вибрирующее оборудование уже вывезено с территории карьера, а дробильно-сортировочный комплекс предприятия в настоящее время не работает.

Тем не менее проверка Роспотребнадзора ранее зафиксировала, что уровни шума и вибрации в дневное и ночное время не соответствовали санитарным нормам.

Решением суда от 16 апреля 2026 года уточненные исковые требования Роспотребнадзора полностью удовлетворены. ООО «БРУ» обязали разработать проект санитарно-защитной зоны. При этом проект должен учитывать результаты натурных исследований — замеров шума и анализа качества атмосферного воздуха.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.

Источник: Объединенная пресс-служба судов и УСД Тульской области.