Суд принудил Барсуковский карьер разработать проект санзоны после жалоб людей на шум и вибрацию

Дробильно-сортировочный комплекс ООО «БРУ» в настоящее время прекратил свою работу.

Ленинский районный суд удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Тульской области к ООО «Барсуковское рудоуправление» (ООО «БРУ»). Предприятие принудят выполнить требования санитарного законодательства.

Основанием для обращения надзорного ведомства в суд стали многочисленные жалобы местных жителей. Граждане жаловались на шум и вибрацию в жилых домах Ленинского района, источником которых, по их мнению, были взрывные работы на карьере «БРУ».

О противостоянии жителей окрестных деревень карьеру читайте в нашем материале «Взрывы обещаем согласовывать».

В рамках разбирательства суд назначил санитарно-эпидемиологическое обследование для выявления источника шума. Выяснилось, что основное шумящее и вибрирующее оборудование уже вывезено с территории карьера, а дробильно-сортировочный комплекс предприятия в настоящее время не работает.

Тем не менее проверка Роспотребнадзора ранее зафиксировала, что уровни шума и вибрации в дневное и ночное время не соответствовали санитарным нормам.

Решением суда от 16 апреля 2026 года уточненные исковые требования Роспотребнадзора полностью удовлетворены. ООО «БРУ» обязали разработать проект санитарно-защитной зоны. При этом проект должен учитывать результаты натурных исследований — замеров шума и анализа качества атмосферного воздуха.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.

Источник: Объединенная пресс-служба судов и УСД Тульской области.

Сюжет: «Карьерный» вопрос в Некрасово
Жизнь Тулы и области
Суд принудил Барсуковский карьер разработать проект санзоны после жалоб людей на шум и вибрацию

сегодня, в 14:50

3

613

1

Жизнь Тулы и области
Строительство нового карьера в Некрасово: власти пока отказали предпринимателю

25 сентября 2025, в 18:12

8

2544

2

Жизнь Тулы и области
Быть ли новому карьеру? Что администрация ответила тулякам

18 августа 2025, в 13:23

36

4716

1

Жизнь Тулы и области
«Взрывы обещаем согласовывать»

15 августа 2025, в 14:25

43

31675

9

Все новости сюжета

Погода в Туле 16 апреля: небольшие осадки и до 15 градусов тепла

сегодня

140

2297

4

Жизнь Тулы и области
Призвали вопреки диагнозам: призывник из Донского оспорил призыв в армию через суд

сегодня

68

2042

6

Жизнь Тулы и области
Стало известно, где построят новый корпус Ваныкинской больницы в Туле

вчера

129

4871

-10

Жизнь Тулы и области
Тульский драмтеатр реконструируют за 8,3 миллиарда рублей

сегодня

50

1364

2

