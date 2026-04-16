  В Тульской области сбежавшие от фермера овцы загадили чужой сад и уничтожили бассейн с рыбами
В Тульской области сбежавшие от фермера овцы загадили чужой сад и уничтожили бассейн с рыбами

Хозяин стада согласился выплатить ущерб в рассрочку.

В Тульской области сбежавшие от фермера овцы загадили чужой сад и уничтожили бассейн с рыбами
Фото freepik.com.

Богородицкий межрайонный суд завершил разбирательство по делу о возмещении ущерба, вызванного беспризорным выпасом животных. 

Осенью 2025 года стадо овец, принадлежащее жителю села Товарковского района, забрело на чужой земельный участок. Участок принадлежит местной жительнице и двум ее сыновьям.

Животные испортили декоративные растения, загрязнили землю отходами, повредили бассейн.

«Из-за протечки воды из бассейна погибла разведенная в нем рыба (16 шт.), большая часть земельного участка загрязнена отходами жизнедеятельности овец и требовала уборки. Происшествие зафиксировано камерами видеонаблюдения», — сказано в материалах суда. 

Сначала хозяйка участка попыталась договориться с владельцем овец мирно, но тот отказался компенсировать убытки. Тогда женщина подала иск в суд, требуя взыскать с ответчика 117 982 рубля.

В ходе судебного разбирательства стороны достигли соглашения. Фермер согласился добровольно выплатить полную сумму ущерба в рассрочку до 30 сентября 2026 года. Суд утвердил мировое соглашение, и дело прекратили.

сегодня, в 15:15 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
овцы ущерб суд
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 апреля: небольшие осадки и до 15 градусов тепла

сегодня

140

2297

4

Жизнь Тулы и области
Призвали вопреки диагнозам: призывник из Донского оспорил призыв в армию через суд

сегодня

68

2042

6

Жизнь Тулы и области
Стало известно, где построят новый корпус Ваныкинской больницы в Туле

вчера

129

4871

-10

Жизнь Тулы и области
Тульский драмтеатр реконструируют за 8,3 миллиарда рублей

сегодня

50

1365

2

Полиция проведет проверку по факту травли собак и кошек на Косой Горе
Полиция проведет проверку по факту травли собак и кошек на Косой Горе
Суд принудил Барсуковский карьер разработать проект санзоны после жалоб людей на шум и вибрацию
Суд принудил Барсуковский карьер разработать проект санзоны после жалоб людей на шум и вибрацию

