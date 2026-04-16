В Тульской области сбежавшие от фермера овцы загадили чужой сад и уничтожили бассейн с рыбами

Богородицкий межрайонный суд завершил разбирательство по делу о возмещении ущерба, вызванного беспризорным выпасом животных.

Осенью 2025 года стадо овец, принадлежащее жителю села Товарковского района, забрело на чужой земельный участок. Участок принадлежит местной жительнице и двум ее сыновьям.

Животные испортили декоративные растения, загрязнили землю отходами, повредили бассейн.

«Из-за протечки воды из бассейна погибла разведенная в нем рыба (16 шт.), большая часть земельного участка загрязнена отходами жизнедеятельности овец и требовала уборки. Происшествие зафиксировано камерами видеонаблюдения», — сказано в материалах суда.

Сначала хозяйка участка попыталась договориться с владельцем овец мирно, но тот отказался компенсировать убытки. Тогда женщина подала иск в суд, требуя взыскать с ответчика 117 982 рубля.

В ходе судебного разбирательства стороны достигли соглашения. Фермер согласился добровольно выплатить полную сумму ущерба в рассрочку до 30 сентября 2026 года. Суд утвердил мировое соглашение, и дело прекратили.