Строительство нового карьера в Некрасово: власти пока отказали предпринимателю

Комитет Тульской области по архитектуре и градостроительству сообщил, что землю из сельхозназначения в промышленное переводить не будут.

Жители Некрасово получили ответ от комитета, что изменений в Генплан пока можно не ждать. И участки вокруг их деревни под строительство карьера пока не отдают.

Речь идет об участках, которые уже выкупила в собственность организация «Тула Щебень». Поля выкуплены не просто так — под строительство огромного карьера по добыче щебня. В этом году организация получила лицензию на выработку сроком на 25 лет. Оставалось лишь перевести земли из сельхозназначения в промышленное, и карьер бы начал строиться.

Myslo уже рассказывал о том, как жители тульских деревень Некрасово, Липки, Акульшино пытаются сделать фактически невозможное: остановить уже решенный и крайне дорогой вопрос со строительством карьера по соседству.

Проблема жителей в том, что вот уже пять лет их изводит шумный и пыльный карьер БРУ. Но эта проблема отошла на второй план, когда они узнали, что буквально в 500 метрах от Некрасово построят новый карьер — в разы больше предыдущего.

Жители объединились против строительства. За лето они написали в разные инстанции десятки писем и жалоб, рассказали о своих проблемах на страницах Myslo и «Слободы». И отказ в переводе земель считают своей маленькой победой.