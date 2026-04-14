В Туле с 16 апреля по ночам будут перекрывать участок улицы Демонстрации

С 16 апреля по 11 мая в Туле вводится временное ограничение движения транспорта на участке улицы Демонстрации. Связано это с ремонтом мостового сооружения, сообщили в администрации города.

Ограничения будут действовать с 21.00 до 05.00. Утром и днем движение будет осуществляться в обычном режиме. Перекрытый участок: от дома № 195 до улицы Болдина.

Из-за ремонтных работ автобусы маршрутов № 2, 4, 12/15, 26, 35л, 36, 61, 66, 72, 136, 158к поедут по измененной схеме в объезд по ул. Демонстрации, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Болдина.