На КМЗ в Туле снова замечены грохот и открытое пламя

Фото подписчиков "ТулаЖесть".

На Косогорском металлургическом заводе снова что-то происходит не по технологии.

Об этом туляки сообщают в соцсетях. Выглядит все это вот так:

Напомним, это уже не первое такое происшествие на металлургическом предприятии. Примерно с марта 2026 года жители Косой Горы и Зеленстроя начали периодически сообщать о взрывах и открытом горении на территории завода. В ответ на сообщения в МЧС поясняли: «На производстве произошло нарушение технологического процесса. Разрушений и пострадавших нет».

Тем не менее, очевидно, что что-то идет не так. Вот что жители пишут в комментариях:

Сергей Н.: «Технологический процесс по незаметному сжиганию выбросов».

Viktor O.: «Прикольно жить рядом с такими процессами».

После первых происшествий Myslo отправлял в адрес завода официальные запросы. Мы просили прояснить, как происходящее на КМЗ влияет на жителей и окружающую среду и чем обусловлены «технологические нарушения». Однако наши запросы проигнорировали. Также редакция обратила внимание прокуратуры Тульской области на ряд произошедших на заводе ЧП. Ждем результатов.