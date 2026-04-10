Почти каждый четвертый клещ в Тульской области заражен боррелиозом

В регионе начаты акарицидные обработки территорий.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области зарегистрировано 23 случая присасывания клещей у жителей (в том числе 3 случая — у детей). Это на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последнюю неделю за медицинской помощью обратились 14 человек. Большинство укусов произошло на придомовых территориях (56,5%).

По результатам лабораторных исследований из 21 обследованного клеща возбудители боррелиоза были обнаружены у 23% экземпляров, отметили в региональном Роспотребнадзоре. 

В области уже начались акарицидные обработки территорий. На сегодняшний день обработано 5,6 га, включая парковые зоны.

