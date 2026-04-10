  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Москвич устроил на работу в ОЭЗ «Узловая» нелегалов: суд огласил приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Москвич устроил на работу в ОЭЗ «Узловая» нелегалов: суд огласил приговор

Мужчина отделался условным сроком и штрафом.

В Узловой 42-летний москвич Карен Г. признан виновным в организации незаконной миграции.

Судом установлено, что с февраля по июль 2025 года обвиняемый организовал незаконное пребывание иностранцев на территории особой экономической зоны «Узловая». Мужчина нашел и устроил на работу в ООО «МСС» двух граждан Узбекистана и четырех граждан Туркменистана, находившихся на территории РФ нелегально. Мигранты трудились на строительстве объекта «Новый литейный комплекс».

Отметим, что Карен и ранее подобным образом нарушал закон. Осенью 2024 года в Ярославле проверка установила, что на объекте, ответственным за который был Карен Г., трудились нелегалы из Таджикистана без патента на работу. Тогда он отделался административным штрафом.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 000 рублей. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 09:22
Другие статьи по темам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 апреля: мокро, скользко и до +7

сегодня

135

982

5

Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность

вчера

70

2627

-1

Жизнь Тулы и области
Миляев предложил Александру Никитину пойти в Госдуму от Тульской области

вчера

28

2322

-17

Жизнь Тулы и области
В пятницу на некоторых улицах Тулы не будет света

вчера

17

1442

1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Почти каждый четвертый клещ в Тульской области заражен боррелиозом
Почти каждый четвертый клещ в Тульской области заражен боррелиозом
В Киреевском районе огнеборцы вывели из горящего дома мужчину
В Киреевском районе огнеборцы вывели из горящего дома мужчину

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.