Москвич устроил на работу в ОЭЗ «Узловая» нелегалов: суд огласил приговор

В Узловой 42-летний москвич Карен Г. признан виновным в организации незаконной миграции.

Судом установлено, что с февраля по июль 2025 года обвиняемый организовал незаконное пребывание иностранцев на территории особой экономической зоны «Узловая». Мужчина нашел и устроил на работу в ООО «МСС» двух граждан Узбекистана и четырех граждан Туркменистана, находившихся на территории РФ нелегально. Мигранты трудились на строительстве объекта «Новый литейный комплекс».

Отметим, что Карен и ранее подобным образом нарушал закон. Осенью 2024 года в Ярославле проверка установила, что на объекте, ответственным за который был Карен Г., трудились нелегалы из Таджикистана без патента на работу. Тогда он отделался административным штрафом.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 000 рублей.