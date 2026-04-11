  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Отряд «ЛизаАлерт» будет искать пропавших туляков верхом на лошадях - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Отряд «ЛизаАлерт» будет искать пропавших туляков верхом на лошадях

Поисковики набирают добровольцев в новое подразделение.

В природной среде всадники незаменимы: лошадь пройдёт там, где застрянет техника, и передвигается всадник быстрее пешего поисковика. Сидя в седле, доброволец лучше обозревает местность, что делает прочёс полей с высокой и густой растительностью гораздо эффективнее.

Кроме того, по сравнению с транспортом, лошади бесшумны – это позволяет волонтёрам без помех работать «на отклик».

В тульском добровольческом отряде формируется конное направление. Если вы владелец лошади или коневозки, тренер, спортсмен, просто уверенный всадник – поисковики с нетерпением ждут вас!

Хотите помочь находить пропавших людей? Заполняйте анкету и ждите обратной связи!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:30 +2
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.