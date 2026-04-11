Отряд «ЛизаАлерт» будет искать пропавших туляков верхом на лошадях

В природной среде всадники незаменимы: лошадь пройдёт там, где застрянет техника, и передвигается всадник быстрее пешего поисковика. Сидя в седле, доброволец лучше обозревает местность, что делает прочёс полей с высокой и густой растительностью гораздо эффективнее.

Кроме того, по сравнению с транспортом, лошади бесшумны – это позволяет волонтёрам без помех работать «на отклик».

В тульском добровольческом отряде формируется конное направление. Если вы владелец лошади или коневозки, тренер, спортсмен, просто уверенный всадник – поисковики с нетерпением ждут вас!