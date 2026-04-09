Зима вернулась в Тульскую область: когда ждать потепления?

В столичном регионе и Тульской области разгулялась непогода, идет снег, усилился ветер. По данным синоптиков, арктическое вторжение выходит на пик.

Осадки не прекратятся до темноты, а с рассветом в пятницу, 10 апреля, возобновятся вновь, — сообщает центр погоды «Фобос». Этот день станет кульминацией арктического влияния: температура снова не поднимется выше +3…+7°.

В субботу циклон начнёт сдавать позиции, приток холодного воздуха заметно ослабеет. Местами ещё пройдут небольшие дожди, но воздух уже прогреется до +9° в Подмосковье.

В воскресенье погоду будет определять восточная периферия европейского антициклона. В облаках станут появляться просветы, осадки сойдут на нет, а температура станет комфортнее — до +8…+13°.

Новая неделя апреля начнётся с дальнейшего потепления. Местами возможны небольшие дожди, а дневные температуры составят +11…+16°.