Заброшенный ДК в Новомосковске превратят в «индустриальный атлас»

Сегодня, 9 апреля, губернатор Дмитрий Миляев провел оргкомитет по подготовке к празднованию 100-летия города Новомосковска.

При подготовке к юбилею акцент сделан на модернизацию учреждений культуры города, рассказала министр культуры Тульской области Елена Арбекова. По словам чиновницы, в здании ДК Заводского района планируется обустроить Музей промышленности. Здесь будет представлена экспозиция достижений города Новомосковска в области химической и горной промышленности. На капитальный ремонт учреждения в ближайшие годы будет направлено более 160 миллионов рублей.

В настоящий момент разрабатывается концепция будущего музейного пространства. Предполагается, что это будет многофункциональный центр, интегрирующий историческое наследие, деловую активность и профориентационную работу.

Елена Арбекова отметила, что концепция нового музея предусматривает трёхуровневое зонирование. Так, на первом этаже предполагается разместить постоянную экспозицию, включающую археологические находки, предметы быта, художественную коллекцию. Отдельный блок будет посвящен строительству Сталиногорска и химкомбината.

Второй этаж будет отведен под деловую и лекционную инфраструктуру. Предусмотрены лектории для конференций, лекций, театральных постановок и официальных мероприятий, зона коворкинга, переговорные комнаты, а также музейное кафе. На третьем этаже планируется обустроить интерактивную лабораторию «Атлас профессий» с симуляторами рабочих мест, в том числе с использованием VR-технологий, зоны 3D-моделирования, робототехники.

«Это пространство призвано стать центром профориентации и технического творчества, способствующим развитию навыков в области современных технологий среди школьников и студентов. Инновационный подход позволит привлечь молодых людей и стимулировать их интерес к промышленному и научному потенциалу города», — отметила Арбекова.