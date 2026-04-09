Туляки продают места в ЗАГСе для свадьбы в красивую дату

26.06.26 в регионе ожидается свадебный бум и ЗАГСы будут работать круглосуточно.

Уже сейчас свыше 200 пар подали заявления на регистрацию брака в красивую дату, но желающих гораздо больше. И 26 июня 2026 года в Тульской области пройдет масштабная свадебная акция: в красивую дату зарегистрировать брак можно будет круглосуточно, с 00.01 до 23.59.

Новость вызвала бурное обсуждение в популярных городских пабликах. Некоторые предприимчивые пользователи уже продают свои записи.

Другие — в комментариях более серьезны:

«Жалко, что счастливая, долгая семейная жизнь не зависит от красивой даты»;

«Было бы неплохо собрать статистику разводов по этой дате после 5 лет»;

«Дело не в дате, дело в головах».

Напомним, заявления на регистрацию брака 26.06.26 года принимаются в электронном виде через портал Госуслуг до 23 мая включительно.

Помимо традиционных ЗАГСов, молодожены смогут выбрать для торжества одну из уникальных площадок:

музей графа Бобринского в Богородицке,

усадьба Мосоловых в Дубне,

усадьба Александрово в Кимовске,

атриум Тульского кремля,

зал торжеств гостиницы SK Royal в Туле.

