Туляки продают места в ЗАГСе для свадьбы в красивую дату

26.06.26 в регионе ожидается свадебный бум и ЗАГСы будут работать круглосуточно.

Фото freepik.com.

Уже сейчас свыше 200 пар подали заявления на регистрацию брака в красивую дату, но желающих гораздо больше. И 26 июня 2026 года в Тульской области пройдет масштабная свадебная акция: в красивую дату зарегистрировать брак можно будет круглосуточно, с 00.01 до 23.59. 

Новость вызвала бурное обсуждение в популярных городских пабликах. Некоторые предприимчивые пользователи уже продают свои записи.

Другие — в комментариях более серьезны:

  • «Жалко, что счастливая, долгая семейная жизнь не зависит от красивой даты»;
  • «Было бы неплохо собрать статистику разводов по этой дате после 5 лет»;
  • «Дело не в дате, дело в головах». 

Напомним, заявления на регистрацию брака 26.06.26 года принимаются в электронном виде через портал Госуслуг до 23 мая включительно.

Помимо традиционных ЗАГСов, молодожены смогут выбрать для торжества одну из уникальных площадок:

  • музей графа Бобринского в Богородицке,
  • усадьба Мосоловых в Дубне,
  • усадьба Александрово в Кимовске,
  • атриум Тульского кремля,
  • зал торжеств гостиницы SK Royal в Туле.

А вы верите в магию красивых дат? Делитесь своим мнением в комментариях.

сегодня, в 14:52 −8
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Ночь ЗАГСов свадебный бум
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 апреля: мокрый снег, гололедица и ветер

сегодня

112

1999

3

Жизнь Тулы и области
Владимир Путин наградил гендиректора «​​​​​​​Тулагорводоканала»

сегодня

82

2619

-36

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

вчера

165

6348

-9

Жизнь Тулы и области
Как сделать тот самый омлет и что любят дети в школьных столовых: лучшие тульские повара раскрыли секреты

сегодня

37

3772

5

