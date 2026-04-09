Илья Степанов: «Дмитрий Миляев становится губернатором новых стандартов»

В Тульской области заключено соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и медиахолдингом «Левша Медиа», направленное на стимулирование рождаемости в рамках корпоративной инициативы.

Документ был подписан сегодня главой региона Дмитрием Миляевым и медиаменеджером Ильей Степановым.

Руководитель медиахолдинга «Левша Медиа» Илья Степанов:

«Согласно договоренностям, „Левша Медиа“ будет участвовать в развитии демографической политики правительства Тульской области и создаст внутренний стандарт компании. Это сотрудничество отражает стремление губернатора Дмитрия Миляева к формированию новой культуры отношения к родительству в регионе, где ответственный бизнес активно интегрируется в демографическую политику».

К настоящему времени в регионе действует многоуровневая система поддержки семей с детьми, включающая 57 различных мер. Среди них — региональная выплата в размере 1 миллиона рублей женщинам, родившим второго ребенка до 25 лет или третьего — до 28 лет. Кроме того, с текущего года вводится новая программа — «Студенческий материнский капитал».