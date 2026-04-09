В Тульской области проснулись клещи: зарегистрировано 14 укусов

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области с приходом теплой погоды активизировались клещи. Так, с 4 по 8 апреля с жалобами на укусы паразитов в медицинские организации обратились 14 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Наибольшее число обращений — 5 случаев — зарегистрировано в Ленинском районе. По одному случаю отмечено в Узловском, Тепло-Огарёвском и Суворовском районах, ещё 3 укуса пришлись на Тулу.

Для лабораторных исследований были приняты 11 экземпляров клещей. По результатам проверки в одной пробе, снятой в Туле, обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма). Угрозы клещевого энцефалита не выявлено.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при выезде на природу и обращаться к врачу при обнаружении присосавшегося клеща.