Самокатчики в Туле: за и против

В Туле стартовал сезон самокатов. Что сейчас можно, а что запрещено для СИМ? И главное – что думают горожане о таком способе передвижения?

Самокаты каких операторов поедут по Туле в этом сезоне?

Вот уже неделя, как на улицах города появились желтые самокаты Whoosh. Скоро к ним присоединятся конкуренты — фиолетовые самокаты от «Юрент»; в кикшеринговой компании пообещали, что двухколесные друзья прикатят в Тулу совсем скоро.

— «МТС Юрент» прибудут в Тулу со дня на день, но точная дата станет известна чуть ближе к запуску, когда погодные условия стабилизируются. Сейчас самокаты проходят финальные проверки, — сообщили Myslo в пресс-службе компании.

«Юрент» рассказал, что тульских пользователей ждет обновлённый парк самокатов с улучшенными аккумуляторами и более плавным ходом, а также расширенная карта разрешённых парковок, новые тарифы и бонусы.

Яндекс GO не привезут самокаты в Тулу в этом сезоне.

Как ездить, если интернета не будет?

Оказалось, что за время своего существования самокаты значительно «поумнели» и отсут­ствие интернета больше для них не помеха.

— Учитывая локальные сложности с доступностью мобильного интернета, сервис Whoosh модернизировал технологии, научив самокаты быть доступными для поездок даже при перебоях с сигналом. Благодаря усовершенствованию «мозга» самоката Whoosh — IoT-модуля — он остается на связи даже при временной потере сигнала. Модуль накапливает и хранит информацию, — сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании.

Чтобы решить вопрос с отсутствием интернета в мобильном телефоне пользователя, в прошлом сезоне сервис внедрил возможность начинать и завершать поездку через СМС.

Даже если нет интернета, приложение автоматически перестроит сценарий подключения и предложит пользователю подтвердить отправку СМС для старта или финиша. Необходимо только приложение и аккаунт, привязанный к номеру телефона, с которого отправляется сообщение.

По словам специалистов Whoosh, эта технология уже подтвердила свою пользу в прошлом сезоне не только в Туле, но и в других городах, где ограничения в работе мобильного интернета осили масштабный характер.

Самокаты компании «Юрент» без интернета тоже не останутся без движения.

— Самокат сам по себе остаётся «на связи» благодаря встроенной сим-карте и датчикам: даже если у вас пропадёт мобильный интернет, самокат продолжит фиксировать поездку и корректно завершит её, когда связь восстановится, — рассказали в пресс-службе «Юрент».

Сколько стоит аренда самокатов в этом сезоне?

Аренда самоката Whoosh стоит 45 рублей старт плюс 6,99 рубля каждая минута. Ребята из «Юрент» обещают бесплатный старт (на 7 дней) и стоимость от 37 рублей на пакеты минут.

Есть ли изменения в правилах дорожного движения?

Важные принципы езды на самокате:

Один самокат — один человек! За езду вдвоем или втроем штрафует и ГАИ, и оператор.

Дети до 7 лет могут кататься на частных СИМ только под присмотром взрослых. Кикшеринг и вовсе запрещает передачу самокатов несовершеннолетним.

Ездить можно только трезвым: пьяное вождение запрещено!

По пешеходному переходу — только спешившись.

Где в Туле запрещено кататься на электросамокатах?

на территории Тульского кремля,

Кремлевского сада,

улицы Металлистов,

Казанской набережной,

площади Ленина,

во всех парках культуры и отдыха Тулы.

В остальных местах передвигаться на СИМ можно только на разрешенных территориях.

Отметим, что аренда самоката возможна, только если вам уже есть 18 лет.

Мнения туляков



Гриша Подосиновик

— Самокатчики в городе меня раздражают время от времени. Но сам я пользуюсь самокатом, потому что это удобно: можно куда-то быстро «долететь» без пробок и ожидания транспорта. Когда опаздываешь, автобус ждать долго, а самокат взял быстро и поехал. Хорошо, что самокаты работают и во время нестабильного интернета!

Юлия

— Мы живем в области и в Туле бываем не так часто, но когда приезжаем летом, чувствуем себя небезопасно, особенно с маленьким ребенком. У моих знакомых случалось, что кого-то сбивали на самокате. Хорошо, что отделались только ушибами.

Егор Чернов

— Я катаюсь на самокате и довольно регулярно. Для меня это не столько развлечение, сколько практичный способ добраться из точки А в точку Б, особенно когда каждая минута на счету. Главный плюс, который я заметил для себя, это маневренность в пробках. Когда такси или автобус стоят в плотном потоке, самокат позволяет объехать затор, не привязываясь к расписанию. Честно скажу, что меня иногда раздражают самокатчики. В первую очередь те, кто лихачит по узким тротуарам на высокой скорости, подрезает пешеходов или бросает арендные самокаты поперек дорожек.

Дмитрий Блохин

— Самокат удобен не только как развлечение и досуг, это и удобное средство передвижение на небольшие расстояния. Когда такси стоит дорого или же долгое ожидание, самокат дает точечную доступность и удобство передвижения. Плюс небольшая стоимость. Осознанные самокатчики не раздражают. Чаще всего раздражение вызывают школьники, которые не только ездят по двое, но и создают опасные ситуации, пытаясь «финтить» или соревноваться.

А что думаете о самокатах вы? Пишите в комментариях!