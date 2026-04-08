Как в Тульской области контролируют состояние воздуха

В систему мониторинга входят как стационарные посты, так и передвижная экологическая лаборатория.

Мониторингом воздуха в регионе занимаются сотрудники ГУ ТО «Природа». Это надзорный орган, задача которого — следить за качеством атмосферы и в случае выявления превышений показателей фиксировать этот факт и передавать информацию в министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области. Именно последнее ведомство и является контролирующим органом.

Михаил Мишкин, руководитель ГУ ТО «Природа»:

Михаил Мишкин — В каждом городе, где есть промышленные предприятия, вблизи них установлены стационарные посты мониторинга. Они настроены на выявление именно тех веществ, которые могут теоретически оказаться в атмосфере на фоне деятельности ближайших заводов. Например, на Косой Горе анализатор проверяет воздух не только на химический состав, но и на объем мелких частиц. В Туле несколько стационарных постов, потому что промышленный сектор большой. Также они функционируют в Узловой и Новомосковске. Но мы не ограничиваемся только ими. Качество воздуха на регулярной основе проверяем по всему региону. Для этого задействуем передвижную лабораторию. Она в плановом порядке или по факту обращений отправляется с проверкой в те населенные пункты, где нет стационарных постов. Главный ее плюс — оперативность реагирования на нештатную ситуацию — возгорание или аварию, — когда нужно быстро оценить риск угрозы для населения.

Во вторник, 7 апреля, в плановом порядке передвижная лаборатория побывала в Болохово. Жалоб на запахи в воздухе от жителей в последнее время не поступало, поэтому задача была убедиться, что в населенном пункте всё в порядке. В маршрутном листе — несколько точек в разных частях города для взятия контрольных проб. Это жилые зоны, потому что в приоритете — здоровье населения.

— Есть вещества, которые ощущаются в воздухе даже в минимальных количествах, например аммиак. Но если им пахнет, это не всегда говорит о том, что предельно допустимая концентрация в воздухе превышена и есть угроза жизни и здоровью. А, например, углекислый газ совсем не имеет запаха. Но если не пахнет, это не значит, что безопасно. Поэтому наша задача — давать оценку безопасности атмосферного воздуха, чтобы не было превышений ни по каким химическим и физическим показателям.

На каждой контрольной точке лаборатория находится не менее получаса. Сначала в дело вступает встроенная в машину метеостанция. Она определяет направление ветра, его скорость, уровень влажности и температуру «за бортом» в момент исследования.

Геннадий Павпертов, зам. руководителя — начальник отдела экологического мониторинга:

Геннадий Павпертов — Эти данные нужны для понимания условий, в которых была взята проба. Потом в дело вступают газоанализатор и хроматограф. Всё, что «чувствуют» датчики, сразу видно на мониторе: данные с них автоматически передаются на компьютер. Их собирает и обрабатывает специальная программа. На основе данных составляются протоколы, и при выявлении нарушений все сразу же направляем в надзорный орган.

В общей сложности с начала года передвижной лабораторией было проведено порядка 200 исследований. Ни в одном из них превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

— Предприятия, работающие в Тульской области, знают, что экологический контроль за состоянием воздуха ведется круглосуточно. Поэтому, как правило, нарушений не выявляем. Хотя два года назад в Новомосковске было закрыто предприятие, которое не хотело соблюдать законы. Отправной точкой тогда стали результаты нашей проверки.

