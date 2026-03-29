В Туле начался сезон самокатов: Whoosh стартовал первым, а Яндекс GO не откроет сезон вовсе

Сегодня, 29 марта, туляки заметили на улицах города желтые самокаты Whoosh.

На запрос Myslo в кикшеринговой компании сообщили, что действительно открыли сезон.

«В первые месяцы весны будем внимательно следить за изменениями погоды. При значительных осадках или похолодании в утренние часы самокаты будут оперативно становиться недоступными для поездок/ Они останутся на улицах города, но до улучшения погоды начать поездку на них будет невозможно. Информация о возможности поездок будет отображаться в мобильном приложении», — добавили в Whoosh.

Также представитель оператора отметил, что самокаты будут доступны даже при отсутствии мобильного интернета.

«Юрент» точной даты запуска не называл, но сообщал нам, что запустится «со дня на день».

А вот Яндекс GO точно не привезут самокаты в Тулу в этом сезоне. По крайней мере, по изменения обстоятельств. «В этом году кикшеринг Яндекс Go не представлен в Туле», — сообщили Myslo в пресс-службе компании.

