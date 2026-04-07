В Узловском районе электричка столкнулась с легковушкой

В субботу, 4 апреля, в девять часов утра, на железнодорожном переезде рядом с населенным пунктом Прилесье пригородный поезд, следовавший из Узловой в Ефремов, столкнулся с легковым автомобилем.

По данным транспортной прокуратуры, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры железнодорожного транспорта не имеется. Задержка движения электрички составила 6 минут, затем поезд проследовал по маршруту.

Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.