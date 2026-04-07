В Тульской области ищут руководителей колледжа, техникума и детсада для детей-инвалидов

Соответствующие объявления размещены на сайте регионального министерства образования.

Открыты вакансии директора «Сельскохозяйственного колледжа «Богородицкий» им. И. А. Стебута», «Алексинского машиностроительного техникума» и «Тульского детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В числе требований, предъявляемых к каждому кандидату – наличие высшего образования и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Примерный размер денежного содержания директора сельхозколледжа – 42319 рублей. Руководитель маштехникума будет зарабатывать около 48032 рубля. Заведующий детским садом для детей с ограниченными возможностями здоровья может претендовать на зарплату в 40089 рублей.

Из дополнительных плюсов – каждая вакансия предусматривает ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 дней.

Конкурсный отбор на эти вакансии будет проходить в два этапа: тестирование и презентация собственных идей по программе деятельности учреждения. Подробности можно найти здесь.

вакансии образование министерство образования Тульской области
