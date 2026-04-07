новости
новости
Служебный пёс Кай вышел на пенсию и ищет хозяина

Каю уже 8, а это предельный возраст для полицейской собаки.

Служебный пёс Кай вышел на пенсию и ищет хозяина
Фото УМВД по Тульской области.

Полицейская овчарка пройдет процедуру выбраковки в кинологическом центре УМВД по городу Туле, его «спишут» на пенсию. 

Кай — немецкая овчарка. Он прошел полный курс дрессировки и помогал полицейским раскрывать преступления.

«Имеет уравновешенный характер, лояльно относится к посторонним людям и животным. Пес хорошо воспитан, знает основные команды, что дает ему возможность стать верным другом и охранником для новой семьи», — рассказали про Кая в УМВД.

Собаку могут отдать гражданам или общественникам на безвозмездной основе.

Желающие забрать себе списанную собаку могут обратиться в ЦКС УМВД России по городу Туле по телефону (4872) 32-43-95.

«Решение о передаче собаки будет принято только после предварительной беседы с потенциальным владельцем», — отметили в полиции.

сегодня, в 11:00 +3
Кафе «Чико» на Советской опечатал Роспотребнадзор
Кафе «Чико» на Советской опечатал Роспотребнадзор

