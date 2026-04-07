В состав ОПГ входило 200 человек: работу гигантской сети по фальшивым декларациям пресекли МВД и ФСБ

Масштабная операция завершилась ликвидацией группы, промышлявшей налоговыми махинациями на 25 территориях РФ, в том числе и в Тульской области.

Как сообщили в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, преступное сообщество действовало почти на половине территории страны, предлагая бизнесу криминальную схему ухода от налогов через подложные документы. В разработке участвовали также сотрудники Следственного департамента МВД и Управления «К» ФСБ России.

По данным следствия, в состав ОПГ входило более 200 человек.

Злоумышленники наладили конвейер по изготовлению и подаче в Федеральную налоговую службу фиктивных счетов-фактур и заведомо ложных налоговых деклараций. Свои услуги они активно продвигали через разветвленную сеть телеграм-каналов, специализированных ботов и собственных интернет-сайтов.

Противоправная деятельность была обнаружена на территории 25 субъектов Российской Федерации. В «красную зону» попали: Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Чувашия; Краснодарский край, Пермский край, Тульская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Ярославская области; Москва и Санкт-Петербург.

Клиентами подпольных бухгалтеров стали сотни коммерческих организаций, желающих минимизировать налоговую нагрузку.

За свои услуги фигуранты брали комиссию в размере 2–3% от суммы продажи, которая фигурировала в поддельных документах.

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, подделка документов для их внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и (или) их представление в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Сейчас оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают всех соучастников и полный перечень эпизодов противоправной деятельности. Спецслужбы проверяют причастность к схеме конечных бенефициаров компаний-клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов.