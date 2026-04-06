В Туле откроют выставку памяти бойцов: «Они сражались за Родину»

Фото Алексея Пирязева.

В Тульском государственном музее оружия (здание-шлем, холл 1-го этажа) откроется выставка «Они сражались за Родину».

Проект создан ребятами из питерского отделения ЧВК «Вагнер», которые сейчас активно работают над благотворительными инициативами в рамках группы «Север». Полтора года назад экспозиция начиналась с 40 портретов молодых людей, погибших за Родину в различных направлениях, а сегодня их более ста. За это время выставка побывала в 18 городах России и недавно была представлена на заседании Совета Федерации.

Основная цель проекта — сохранить память о Героях и поддержать их близких, подчеркнуть ценность каждого из участников в защите страны.

Изначально на выставке демонстрировались портреты бойцов ЧВК «Вагнер», позже к ним добавились портреты Гостомельского десанта, военнослужащих МВД и мобилизованных с Курского направления, а также участников других подразделений.

В последнее время организаторы приняли решение включить в экспозицию портреты тех, кто не только сражался в бою, но и активно действовал на информационном фронте — в поддержку общего дела.