Туляки смогут получить вакцину от рака по ОМС

В программу также вошла CAR-T-клеточная терапия.

Фото freepik.com.

Правительство расширило программу обязательного медицинского страхования (ОМС), включив в нее самые современные и дорогостоящие методы борьбы с раком, пишут РИА «Новости». 

Главной новостью стало включение в программу персонализированных онковакцин.

«Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин. Прежде всего персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это вакцины, которые создаются на основе клеток конкретной опухоли конкретного пациента. Они «обучают» иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.

В программу также вошла CAR-T-клеточная терапия. Это сложный, но очень эффективный метод, который уже доказал свою состоятельность в мировой практике.

Суть метода заключается в следующем:

  • У пациента берут его собственные иммунные клетки (Т-клетки).
  • В лаборатории их генетически модифицируют, «настраивая» на поиск и уничтожение раковых клеток.
  • Миллионы этих изменённых клеток вводят обратно в организм пациента.

Этот метод применяется в основном для лечения заболеваний крови, таких как лейкоз и лимфомы.

Напомним, с 2026 года в перечень исследований по оценке репродуктивного здоровья включили определение ДНК вируса папилломы человека (1 раз в 5 лет для женщин 21–49 лет). Почитать подробнее об этом можно по ссылке. 

сегодня, в 17:31 +3
