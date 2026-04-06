Туляки смогут получить вакцину от рака по ОМС

Правительство расширило программу обязательного медицинского страхования (ОМС), включив в нее самые современные и дорогостоящие методы борьбы с раком, пишут РИА «Новости».

Главной новостью стало включение в программу персонализированных онковакцин.

«Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин. Прежде всего персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это вакцины, которые создаются на основе клеток конкретной опухоли конкретного пациента. Они «обучают» иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.

В программу также вошла CAR-T-клеточная терапия. Это сложный, но очень эффективный метод, который уже доказал свою состоятельность в мировой практике.

Суть метода заключается в следующем:

У пациента берут его собственные иммунные клетки (Т-клетки).

В лаборатории их генетически модифицируют, «настраивая» на поиск и уничтожение раковых клеток.

Миллионы этих изменённых клеток вводят обратно в организм пациента.

Этот метод применяется в основном для лечения заболеваний крови, таких как лейкоз и лимфомы.

Напомним, с 2026 года в перечень исследований по оценке репродуктивного здоровья включили определение ДНК вируса папилломы человека (1 раз в 5 лет для женщин 21–49 лет).