Миляев поручил развивать инклюзивное образование в учреждениях среднего профессионального звена

Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании под председательством главы региона.

Миляев поручил развивать инклюзивное образование в учреждениях среднего профессионального звена
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор обсудил с министром образования Оксаной Осташко работу социального колледжа, в котором обучаются, в том числе, студенты с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Миляев поручил проанализировать востребованность получаемых ими профессий, а также материально-техническую базу учреждения:

«Нужно посмотреть, насколько направления подготовки нужны потенциальным работодателям. Какой там процент трудоустройства? И после этого в отношении этого колледжа нужно выстроить отдельную стратегию его развития. Если по каким-либо критериям он не подпадает под какие-то требования федерального проекта «Профессионалитет», давайте сделаем свой, региональный проект специально для него».

Дмитрий Вячеславович отметил, что у многих работодателей предусмотрены квотируемые рабочие места для людей с инвалидностью: 

«Инклюзивное образование – это крайне важный момент. Техникумы и колледжи, которые мы с вами сегодня реформируем в рамках проекта «Профессионалитет» – это уже принципиально новые учебные заведения с точки зрения среды, в которой находятся учащиеся. 

Потому что образование, полученное ребятами в этих колледжах, по сути является для них путёвкой в жизнь. Если в параметры федерального проекта что-то не вписывается – значит, будем готовить что-то ещё, отдельную региональную программу. Подчеркну: вопросам инклюзивного образования в наших колледжах и техникумах нужно уделять особое внимание».

сегодня, в 18:59 −5
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещание у губернатора правительство Тульской области инклюзивное образование
Место
Тульская область
Жизнь Тулы и области
Адлер свяжут с Тулой поездами со скоростью до 400 км/ч

сегодня

58

6573

3

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 апреля: до +8 градусов и дождь

сегодня

101

1351

2

Жизнь Тулы и области
В Сети разнесли состояние трамвайных путей на Руднева: что ответил «Тулгорэлектротранс»?

сегодня

35

1838

-6

Дежурная часть
На «Тулачермете» рухнула труба ТЭЦ: что случилось?

сегодня

34

4985

4

