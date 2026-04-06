Миляев поручил развивать инклюзивное образование в учреждениях среднего профессионального звена

Губернатор обсудил с министром образования Оксаной Осташко работу социального колледжа, в котором обучаются, в том числе, студенты с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Миляев поручил проанализировать востребованность получаемых ими профессий, а также материально-техническую базу учреждения:

«Нужно посмотреть, насколько направления подготовки нужны потенциальным работодателям. Какой там процент трудоустройства? И после этого в отношении этого колледжа нужно выстроить отдельную стратегию его развития. Если по каким-либо критериям он не подпадает под какие-то требования федерального проекта «Профессионалитет», давайте сделаем свой, региональный проект специально для него».

Дмитрий Вячеславович отметил, что у многих работодателей предусмотрены квотируемые рабочие места для людей с инвалидностью:

«Инклюзивное образование – это крайне важный момент. Техникумы и колледжи, которые мы с вами сегодня реформируем в рамках проекта «Профессионалитет» – это уже принципиально новые учебные заведения с точки зрения среды, в которой находятся учащиеся.

Потому что образование, полученное ребятами в этих колледжах, по сути является для них путёвкой в жизнь. Если в параметры федерального проекта что-то не вписывается – значит, будем готовить что-то ещё, отдельную региональную программу. Подчеркну: вопросам инклюзивного образования в наших колледжах и техникумах нужно уделять особое внимание».