В Тульской области составят план работы по акарицидной обработке территорий

О ситуации с сезоном активности клещей на «оперативке» в правительстве рассказал главный санитарный врач региона Александр Ломовцев.

В Тульской области сезон клещей уже начался: с 4 марта введён еженедельный мониторинг инфекций, передающихся членистоногими. Ведётся контроль за заболеваемостью и вакцинацией населения, проводятся акарицидные обработки.

По данным на 1 апреля 2026 года, с жалобами на укусы клещей обратились 9 жителей — это вдвое меньше, чем годом ранее. Первый случай этого сезона зафиксирован 25 марта (в 2025 году — 9 марта). Кровососов обнаруживают возле домов и в садовых товариществах. Из 9 исследованных в лаборатории клещей четыре оказались инфицированы.

За январь–февраль 2026-го зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза — все они связаны с заражениями в прошлом году из-за позднего обращения к врачам и длительного инкубационного периода. По итогам 2025 года заболеваемость боррелиозом выросла на 51% по сравнению с 2024-м (до 72 случаев), инфекция распространилась на 11 муниципальных образований.

Для борьбы с угрозой в 2026 году запланированы акарицидные обработки на площади 1400 гектаров, включая 635 гектаров в летних оздоровительных учреждениях. В 2025 году план составлял 1200 гектаров, фактически обработано 1342 гектара (парки, скверы, зоны отдыха, турмаршруты, пляжи). В этом году особое внимание уделят кладбищам: ранее обработка там не проводилась, а теперь запланирована на площади 0,4 гектара.

Главный санитарный врач обратил внимание всех, кто участвует в акарицидных обработках, что мероприятия должны обязательно включать в себя окашивание травы:

«Клещ не живет в невысокой траве, тем более газонной. Очистка территории от травы, валежника, кустов — клещей будет меньше».

С 2026 года акарицидную обработку начали проводить и на кладбищах, первопроходцем стала Тула. Понятно, что ещё не все площади обрабатываются, но в планах это уже есть.

Всего Ломовцев выделил четыре ключевые зоны риска:

природные биотопы (места пикников, походов, турмаршруты),

территории летних лагерей и оздоровительных учреждений,

кладбища,

придомовые территории.

«Понятно, нельзя всё залить химией и даже окосить всё нельзя. Прошу отдать поручение главам муниципальных образований обеспечить достаточный объём акарицидных обработок, обеспечить контроль за тем, что делается по расчистке, окосу и обработке, особенно придомовых территориях. Это самый больной вопрос на весь сезон, поскольку люди проводят там гораздо больше времени, чем на кладбищах», — сказал Ломовцев.

Но несмотря на опасность и активность клещей, Ломовцев немного успокоил туляков:

«Конечно, клещевые инфекции у нас — это не таёжные инфекции. Например, у нас нет клещевого энцефалита. Это не чума, не холера, но клещевой бореллиоз, если его вовремя не лечить, переходит в хроническую форму, и человек будет постоянно нуждаться в медицинской помощи».

Дмитрий Миляев отдал поручение составить план работы по акарицидной обработке территорий.