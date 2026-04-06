Росстандарт утвердил ГОСТ на номера для электросамокатов

Власти планируют создать электронный реестр, в который занесут все СИМ.

Фото Алексея Пирязева.

В России официально утвердили стандарт для государственных регистрационных знаков (ГРЗ) на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь у них появится свой собственный, уникальный формат номера.

Росстандарт ввел новый тип номера — 4В. Его главные отличия:

Формат: три буквы сверху и две цифры с кодом региона внизу.

Материал: металлический.

Размер: 137 на 137 мм (квадратная форма).

Флаг: изображение российского триколора будет опциональным (необязательным), в отличие от стандартных автомобильных номеров.

По правилам самокат должен будет иметь два таких номера: один спереди, другой — сзади.

Важно понимать: номера станут обязательными не сразу. Их начнут выдавать только после запуска системы учета. Власти планируют создать электронный реестр, в который занесут все СИМ.

Нововведение затронет около 1,7 миллиона устройств по всей стране.