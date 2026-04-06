Росстандарт утвердил ГОСТ на номера для электросамокатов

В России официально утвердили стандарт для государственных регистрационных знаков (ГРЗ) на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь у них появится свой собственный, уникальный формат номера.
Росстандарт ввел новый тип номера — 4В. Его главные отличия:
- Формат: три буквы сверху и две цифры с кодом региона внизу.
- Материал: металлический.
- Размер: 137 на 137 мм (квадратная форма).
- Флаг: изображение российского триколора будет опциональным (необязательным), в отличие от стандартных автомобильных номеров.
- По правилам самокат должен будет иметь два таких номера: один спереди, другой — сзади.
Важно понимать: номера станут обязательными не сразу. Их начнут выдавать только после запуска системы учета. Власти планируют создать электронный реестр, в который занесут все СИМ.
Нововведение затронет около 1,7 миллиона устройств по всей стране.