Миляев поручил готовить кадры для сферы роботизации и станкостроения

В регионе под запросы работодателей создают программы «Профессионалитета».

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на рабочем совещании 6 апреля поставил задачу проанализировать работу всех кадровых комиссий в регионе и сформировать единый центр принятия решений. Цель — готовить специалистов для новых промышленных проектов, в том числе в сфере роботизации и станкостроения.

Глава региона подчеркнул, что потребности новых партнеров, приходящих в регион, необходимо учитывать при подготовке специалистов.

«От этого будет зависеть успешность фактической эксплуатации производства», — отметил он.

Особое внимание уделяется запуску проекта по созданию станков для металлообрабатывающей отрасли. Дмитрий Миляев указал на то, что для этого могут понадобиться новые компетенции, которых сейчас не хватает.

Главным поручением губернатора стала задача систематизировать кадровую работу. Это связано с реализацией нацпроекта «Технологическое лидерство», порученного регионам Президентом страны.

«Проанализируйте все те рабочие группы, комиссии, штабы, которые у нас ранее были… Сформируйте единый центр принятия решений для того, чтобы у нас с вами всё это было целенаправленно и системно», — распорядился Дмитрий Миляев.

В ходе обсуждения выяснилось, что практически все колледжи региона готовы к работе по федеральной программе «Профессионалитет». Единственным исключением стал колледж «Социальные техники», который готовит ребят с ограниченными возможностями здоровья и не реализует эту программу. Остальные учебные заведения готовят специалистов по ключевым направлениям: энергетика, строительство и пищевая промышленность.

Программы «Профессионалитета» создаются под запросы работодателей, чтобы выпускники сразу могли уверенно работать с современным оборудованием и быстрее включаться в профессию. В этом году планируют создать семь новых кластеров.

