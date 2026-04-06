Туляк незаконно получил 340 тысяч рублей соцвыплат, прикинувшись инвалидом

В Туле вынесли приговор 57-летнему местному жителю, который мошенническим путем получал социальные выплаты.

На основании поддельных документов о нетрудоспособности мужчина оформил себе пособие. Незаконные выплаты поступали на его счет с декабря 2022 года по август 2025 года. Общая сумма ущерба составила более 340 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и возместил весь причинённый ущерб до вынесения приговора.

Суд, учитывая позицию прокуратуры и раскаяние подсудимого, приговорил его к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.