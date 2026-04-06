Туляк незаконно получил 340 тысяч рублей соцвыплат, прикинувшись инвалидом

В итоге его оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Фото из архива Myslo.

В Туле вынесли приговор 57-летнему местному жителю, который мошенническим путем получал социальные выплаты. 

На основании поддельных документов о нетрудоспособности мужчина оформил себе пособие. Незаконные выплаты поступали на его счет с декабря 2022 года по август 2025 года. Общая сумма ущерба составила более 340 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и возместил весь причинённый ущерб до вынесения приговора.

Суд, учитывая позицию прокуратуры и раскаяние подсудимого, приговорил его к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

сегодня, в 17:02 +1
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 апреля: до +8 градусов и дождь

сегодня

101

1198

2

Дежурная часть
В Туле автомобиль «родил» покрышку

вчера

76

4076

1

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «В Тульской области построим фиджитал-центр, ледовую арену и зал единоборств»

вчера

64

2114

-16

Жизнь Тулы и области
Адлер свяжут с Тулой поездами со скоростью до 400 км/ч

сегодня

39

5067

3

