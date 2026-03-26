Какие ещё предприятия будут платить работникам от 0,5 до 1 млн рублей при рождении детей

Число организаций, присоединившихся к корпоративной программе поддержки рождаемости, растёт.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Количество предприятий, присоединившихся к корпоративной программе по поддержке рождаемости, растёт. К ней присоединились новые участники, с которыми были заключены соответствующие соглашения:

  • «Заря» им.  А. Ф. Попова,
  • «Тулагорводоканал», 
  • крестьянское фермерское хозяйство «Элитные семена», 
  • «Авиаген», 
  • «Спасское» им. В. А. Стародубцева,
  • «Узловский молочный комбинат», 
  • «Цветочный сад».

В Тульской области поддержка рождаемости становится корпоративной нормой, общей задачей власти, бизнеса и общества. В регионе реализуется пакет мер социальной поддержки, в том числе, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семей с детьми.

Корпоративная программа поддержки рождаемости предусматривает выплаты сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка, 750 тысяч рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего и последующих. 

Одними из первых предприятий, поддержавших инициативу, стали группа компаний «Арнест» и группа компаний «ОСТ».

«Благодарю руководителей компаний, которые присоединились к инициативе внедрения корпоративной программы поддержки рождаемости. Своим примером вы стимулируете представителей других компаний присоединиться к программе», – сказал губернатор Дмитрий Миляев.

сегодня, в 20:25 −1
