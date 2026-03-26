Какие ещё предприятия будут платить работникам от 0,5 до 1 млн рублей при рождении детей

Количество предприятий, присоединившихся к корпоративной программе по поддержке рождаемости, растёт. К ней присоединились новые участники, с которыми были заключены соответствующие соглашения:
- «Заря» им. А. Ф. Попова,
- «Тулагорводоканал»,
- крестьянское фермерское хозяйство «Элитные семена»,
- «Авиаген»,
- «Спасское» им. В. А. Стародубцева,
- «Узловский молочный комбинат»,
- «Цветочный сад».
В Тульской области поддержка рождаемости становится корпоративной нормой, общей задачей власти, бизнеса и общества. В регионе реализуется пакет мер социальной поддержки, в том числе, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семей с детьми.
Корпоративная программа поддержки рождаемости предусматривает выплаты сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка, 750 тысяч рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего и последующих.
Одними из первых предприятий, поддержавших инициативу, стали группа компаний «Арнест» и группа компаний «ОСТ».
«Благодарю руководителей компаний, которые присоединились к инициативе внедрения корпоративной программы поддержки рождаемости. Своим примером вы стимулируете представителей других компаний присоединиться к программе», – сказал губернатор Дмитрий Миляев.