Какие ещё предприятия будут платить работникам от 0,5 до 1 млн рублей при рождении детей

Количество предприятий, присоединившихся к корпоративной программе по поддержке рождаемости, растёт. К ней присоединились новые участники, с которыми были заключены соответствующие соглашения:

«Заря» им. А. Ф. Попова,

«Тулагорводоканал»,

крестьянское фермерское хозяйство «Элитные семена»,

«Авиаген»,

«Спасское» им. В. А. Стародубцева,

«Узловский молочный комбинат»,

«Цветочный сад».

В Тульской области поддержка рождаемости становится корпоративной нормой, общей задачей власти, бизнеса и общества. В регионе реализуется пакет мер социальной поддержки, в том числе, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семей с детьми.

Корпоративная программа поддержки рождаемости предусматривает выплаты сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка, 750 тысяч рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего и последующих.

Одними из первых предприятий, поддержавших инициативу, стали группа компаний «Арнест» и группа компаний «ОСТ».

«Благодарю руководителей компаний, которые присоединились к инициативе внедрения корпоративной программы поддержки рождаемости. Своим примером вы стимулируете представителей других компаний присоединиться к программе», – сказал губернатор Дмитрий Миляев.