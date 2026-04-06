Дмитрий Миляев: «Каждый житель может внести вклад в чистоту региона»

Фото правительства Тульской области.

О ходе уборки доложили на оперативном совещании у губернатора.

Дмитрий Миляев отметил, что к работе уже активно подключаются жители, бизнес и муниципалитеты:

«Каждый житель, каждый предприниматель может приводить в порядок свою территорию и внести вклад в чистоту региона. Приглашаю всех присоединиться к месячнику чистоты и рассказывать о результатах», — подчеркнул губернатор.

К субботникам присоединились и представители партии «Единая Россия», депутаты и активисты. Они наводят порядок в общественных пространствах и у памятных мест в разных районах области.

Как отметил председатель облдумы Андрей Дубровский, партийцы продолжат эту работу:

«Партия «Единая Россия» всегда была активным участником подобных общественных акций, и представители партии продолжат участие в субботниках на всей территории Тульской области».