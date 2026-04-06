  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев: «Каждый житель может внести вклад в чистоту региона» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев: «Каждый житель может внести вклад в чистоту региона»

В Тульской области продолжается масштабная уборка территорий.

Фото правительства Тульской области.

О ходе уборки доложили на оперативном совещании у губернатора.

Дмитрий Миляев отметил, что к работе уже активно подключаются жители, бизнес и муниципалитеты:

«Каждый житель, каждый предприниматель может приводить в порядок свою территорию и внести вклад в чистоту региона. Приглашаю всех присоединиться к месячнику чистоты и рассказывать о результатах», — подчеркнул губернатор.

К субботникам присоединились и представители партии «Единая Россия», депутаты и активисты. Они наводят порядок в общественных пространствах и у памятных мест в разных районах области.

Как отметил председатель облдумы Андрей Дубровский, партийцы продолжат эту работу:

«Партия «Единая Россия» всегда была активным участником подобных общественных акций, и представители партии продолжат участие в субботниках на всей территории Тульской области».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 14:33
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.