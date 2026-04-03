В Новомосковске прошел отчетный форум «Единой России»

Форум «Есть результат!» посвящен отчету отделений «Единой России» о реализации партийной программы, принятой на съезде в 2021 году.

3 апреля, в Новомосковске на площадке молодежного центра «Олимп» прошел муниципальный этап отчетно-программного форума «Единой России», который получил название «Есть результат!».

В событии поучаствовали: мэр Алексей Платонов, врио главы администрации Новомосковска Олег Соловьев, сенатор, секретарь регионального отделения партии Николай Воробьев, зампред областной Думы, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Рем, а также депутат облдумы, советник губернатора Тульской области Илья Степанов.







Почетными гостями стали участники СВО. К мероприятию присоединились и активные жители Новомосковска.





Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев:

«Мы отчитываемся перед нашими избирателями за то, что действительно сделано партией „Единая Россия“, ее депутатами, органами исполнительной и законодательной власти за этот период. Народная программа выполнена — об этом сказал секретарь генерального совета партии Владимир Якушев и ее председатель Дмитрий Медведев.



Мало отчитаться — необходимо выработать предложения, которые войдут в новую программу партии, с которой мы пойдем на выборы депутатов Государственной Думы в сентябре. Нужно, чтобы те программы и предложения, которые войдут в нее, были реальными, действительно полезными для наших земляков.

А как мы можем это узнать? Безусловно, через диалог. Через диалог с жителями, с нашими избирателями. Поэтому региональное отделение партии приняло решение начать проведение форумов с муниципального уровня, где каждый житель, каждый активный гражданин может поделиться тем, что он хотел бы видеть в перспективе в родном крае, в родной области, в родной стране».

Воробьев отметил, что на территории Тульской области прошло уже 10 муниципальных собраний в районах области. В них приняли участие несколько тысяч человек. Зарегистрировано уже свыше 1500 предложений в «Народную программу». Он выразил уверенность, что сегодняшний Форум в Новомосковске станет одним из самых крупных и интересных.







Секретарь местного отделения «Единой России» Александр Рем рассказал, что сейчас партия работает над обновлением Народной программы. В документ включат предложения от граждан. Новая Народная программа будет работать следующие пять лет и отражать инициативы, которые реализуют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

«Для Новомосковска предстоящие пять лет — это подготовка и реализация масштабного плана по встрече столетнего юбилея нашего родного города. Мы сделаем все для благополучия граждан и процветания любимой Родины», — сказал Александр Рем.





Врио главы администрации муниципального образования город Новомосковск Олег Соловьев выразил благодарность присутствующим участникам СВО за их храбрость и мужество:

«Мы все любим нашу Родину, как родную мать, потому что нет лучше на земле места, чем Россия. Ваше сыновье отношение к ей говорит о том, что люди вовлечены в процесс. И здесь сегодня собрался авангард Новомосковска, который призван делать хорошие дела для процветания города и района. Особая благодарность — нашим участникам СВО. Всем удачи, терпения и любви к нашей Родине».





Участники форума подвели итоги проделанной работы по Народной программы партии «Единая Россия» за 2021–2025 годы.







Отличившихся жителей Новомосковска наградили благодарственными письмами от партии.

Предложения и инициативы

После подведения итогов участники продолжили работу в формате стратегических сессий.







Предложения для включения в Народную программу партии «Единая Россия» на 2026–2031 годы обсуждали по ключевым направлениям: поддержка участников СВО и их семей, развитие социальной сферы и здравоохранения, кадровое обеспечение промышленности, а также вопросы спорта и молодежной политики.

Молодежная политика и спорт

Дискуссию в группе возглавил депутат областной Думы, член фракции «Единая Россия», советник губернатора Тульской области Илья Степанов.







Участники сессии выдвинули ряд инициатив: проводить масштабные соревнования в рамках Школьной лиги, ввести в детском спорте должности кураторов патриотического воспитания из числа участников СВО, а также возобновить спартакиады среди предприятий, выделив адаптивный спорт в отдельную дисциплину.

«Обсуждение получилось насыщенным, в результате чего мы сформировали ряд ценных идей и предложений. Среди них — организация масштабных турниров в рамках Школьной лиги, введение в детский спорт позиций кураторов, являющихся участниками СВО и отвечающих за патриотическое воспитание.

Также прозвучала инициатива о возобновлении спартакиад для предприятий, где адаптивный спорт будет выделен как самостоятельное направление. Особое внимание было уделено предложению о создании «Дворовой лиги». Этот турнир охватит разнообразные спортивные дисциплины, такие как футбол, хоккей, воркаут, баскетбол и другие. Это свежая и очень интересная идея.

Еще одним важным предложением стало учреждение «Спортивной доски почета» города Новомосковска. Планируется, что помимо спортивных деятелей, она будет рассказывать о представителях адаптивного спорта, чтобы их достижения были широко заметны общественности», — отметил Илья Степанов.





Поддержка участников СВО и их семей

На стратегической сессии, посвященной участникам СВО, были озвучены новые инициативы по поддержке военнослужащих. Модератором выступил волонтер Михаил Ныренков.







Одной из ключевых тем стало создание единого методического координационного центра, который поможет наладить взаимодействие между волонтерскими организациями и упростить сбор заявок с потребностями военнослужащих. Предполагается, что это облегчит работу активистов, оказывающих помощь бойцам. Также участники обсудили меры, связанные с доставкой гуманитарной помощи: введение дисконтных карт на бензин для волонтеров, страхование тех, кто выезжает на передовую, а также выделение дежурного транспорта для перевозки посылок.

Отдельное внимание уделили поддержке семей военнослужащих. В частности, предложено отменить ограничения по количеству смен в детских лагерях для детей участников СВО, чтобы при желании они могли отдыхать несколько смен подряд.







Военнослужащие, принимавшие участие в стратегической сессии, выступили с предложением заменить выдачу готовых протезов раненым бойцам денежными сертификатами, чтобы они могли самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант.

Развитие социальной сферы и здравоохранения

На стратсессии обсудили развитие инфраструктуры больниц, зарплаты врачей, укрепление кадрового состава. Модератором встречи выступил главный врач Новомосковской районной больницы Вячеслав Голубенко.





Одной из наболевших тем, которые эксперты обсудили, стал кадровый вопрос:

«Да, можно сделать ремонт, оснастить [учреждение] оборудованием, но корабль никуда не поплывет, потому что кто-то должен в нем работать, — сказал Вячеслав Голубенко. — Задача оснастить больницу кадрами хотя бы на 80%, такой целевой индикатор, может быть выполнена только при постоянной работе. Люди переезжают, люди выходят на пенсию. И достичь определенного показателя и остановиться нельзя. Это постоянная работа».





В ходе стратсессии были сформированы предложения:

1. Проект «Служебное жилье» для медиков: молодым специалистам — квартиры, высококвалифицированным работникам — коттеджи в поселках.

2. Создание информационных платформ для наполнения кадрами медучреждений.

3. Кадровые центры для соцсферы.

4. Модернизация стационарных отделений районного звена в 2026–2030 гг.

5. Индексация выплат молодым специалистам.

6. Социальные надбавки для малых городов с населением в 50 тысяч и свыше 100 тысяч.

Кадровое обеспечение промышленности

Модератор дискуссии, исполнительный директор одного из региональных предприятий Марьяна Никандрова обратила внимание на сложности, с которыми сталкиваются молодые специалисты после окончания вузов. По её словам, выпускникам из других регионов зачастую не хватает поддержки для переезда и начала работы, поэтому необходимы программы временного или социального жилья. При этом предприятия не могут сразу платить начинающим сотрудникам зарплату на уровне квалифицированных работников.

Отдельной темой стало целевое обучение. Никандрова отметила, что предприятия сталкиваются с трудностями при распределении квот, поскольку на оплачиваемые компанией места может претендовать любой абитуриент, даже если у предприятия есть конкретный кандидат.

Напомним, ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым подчеркнул важность поддержки муниципальных инициатив и активного участия жителей в реализации Народной программы.