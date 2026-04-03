«Я бомж и просто наслаждаюсь дорогой вперед»: странник Конь с рикшей рассказал, как начался его путь

Мужчина давно оставил привычный для многих образ жизни и стал путешественником. На днях он был замечен в Туле, и Myslo решил узнать, куда он держит путь теперь.

Догнать путешественника оказалось не сложно. Его в пятницу заметили в районе остановки «Пединститут». Оттуда только два варианта — пойти в сторону Щекино или свернуть на Калужское шоссе. А пешком с рикшей за спиной далеко не уйдешь. На Калужском шоссе-то и встретили странника. В разговоре он не отказал.

Мужчине 37 лет. В соцсетях его именуют Конем и называют кочевником из Рязани.

— Конем меня ДПСники прозвали, потому что я придерживаюсь правил ПДД для гужевой повозки. Ну и потому что наклейка с конем у меня на двери повозки.

На самом деле его зовут Алексей. Он родился и вырос в Норильске. Там же работал некоторое время шахтером. Потом перебрался в Санкт-Петербург и около шести лет был предпринимателем — привозил для продажи одежду из Турции. Где-то тогда же увлекся велоспортом. Когда бизнес пошел под откос, сменил сферу деятельности и пошел работать на ферму — ухаживать за животными.

— Пока жил в Питере, исколесил всю Ленинградскую область. Потом решил посмотреть, что там дальше. Оставил работу и отправился путешествовать на велосипеде и много лет на нем проездил. Я хотел свободы. Свободы от начальников, от постоянно растущих их требований нерастущей зарплате. Да, сейчас уже можно говорить о том, что я бомж. Но я не жалею. Я на велосипеде объездил всю Россию, Белоруссию, Казахстан. Мой дом теперь повсюду, и я могу идти туда, куда захочу. Конечно, я не то, что совсем не работаю — без этого нельзя. Ведь надо одежду на что-то покупать, продукты. Я подрабатываю, стараюсь на животноводческие фермы устраиваться в городах, куда прихожу — мне нравится за животными ухаживать. А когда надоедает сидеть на одном месте, то снова отправляюсь в путь.

Алексей говорит, что не имеет вредных привычек и является вегетарианцем.

— Кофе люблю. А так, мой рацион не хитрый — каши, картошка, хлеб.

Свою рикшу с печкой внутри он собрал осенью 2025 года, когда был в Рязани. И с ней же потом путешествовал по Рязанской области минувшие осень и зиму, став местной знаменитостью. Так к нему и приклеилось прозвище «Конь из Рязани».

А вот как она устроена внутри, показывать для фото отказывается. Говорит, что авторское изобретение.

Можно словами описать ее нехитрое убранство: у дальней стенки повозки прикреплена металлическая полка, а к ней небольшая печка-буржуйка. В холодное время года её можно использовать и для обогрева, и для того, чтобы приготовить еду, если газ кончился. На полке вокруг печки хранится минимальный набор посуды. А на полу — спальное место.

Стенки повозки изнутри обиты утеплителем, чтобы сохранять тепло. А на потолке — карта мира.

Куда сейчас Алексей держит путь — да он и не знает. По его словам, он просто идет, куда сердце ведет.

— Я хотел бы побывать в Латинской Америке или у Амазонки, посмотреть на то, как живут дикие племена. Посмотрим, может и исполнится ещё моя мечта, — добавляет он.