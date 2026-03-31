Миляев рекомендовал тулякам активнее «эксплуатировать» депутатов для решения проблем

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с активистами и старостами ТОС порекомендовал активнее взаимодействовать с депутатами.

По его словам, это эффективный канал для решения проблем и продвижения инициатив.

«На самом деле многие решения, которые сегодня стали государственными программами, когда-то начинались как партийные проекты. Сейчас формируется новая программа „Единой России“: сначала на муниципальном и региональном уровнях, а затем — на всероссийском уровне. В нее войдут как действующие меры, так и инициативы от жителей», — подчеркнул Миляев.

Глава региона подчеркнул, что депутаты всех уровней регулярно проводят приемы и находятся в постоянном контакте с избирателями.

«Все депутаты — и местных собраний, и областной думы — ведут приемы граждан, общаются с людьми. Пользуйтесь этой возможностью активно, особенно в электоральный период. Эксплуатируйте этот ресурс — это будет приносить результат», — заключил чиновник.