В Туле определили список улиц для ямочного ремонта

В администрации Тулы озвучили планы по ямочному ремонту в ближайшие дни. Работы пройдут сразу на нескольких участках города и пригородов.
В списках следующие адреса:
- Алексинское шоссе,
- Венёвское шоссе,
- ул. Дульная,
- ул. Павлика Морозова,
- ул. Станиславского,
- ул. Замочная,
- ул. М. Горького, 14,
- ул. Галкина, 37,
- ул. Р. Зорге, 15,
- ул. Староникитская, 89,
- ул. Ф. Энгельса, 153,
- Варваровский проезд,
- ул. Красноармейская (пос. Плеханово),
- ул. Заводская (пос. Плеханово),
- ул. Совхозная (с. Хрущёво).
Работы будут проводить с применением горячего асфальта при благоприятной погоде, поэтому сроки могут корректироваться.