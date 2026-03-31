В Туле определили список улиц для ямочного ремонта

В администрации Тулы озвучили планы по ямочному ремонту в ближайшие дни. Работы пройдут сразу на нескольких участках города и пригородов.

В списках следующие адреса:

Алексинское шоссе,

Венёвское шоссе,

ул. Дульная,

ул. Павлика Морозова,

ул. Станиславского,

ул. Замочная,

ул. М. Горького, 14,

ул. Галкина, 37,

ул. Р. Зорге, 15,

ул. Староникитская, 89,

ул. Ф. Энгельса, 153,

Варваровский проезд,

ул. Красноармейская (пос. Плеханово),

ул. Заводская (пос. Плеханово),

ул. Совхозная (с. Хрущёво).

Работы будут проводить с применением горячего асфальта при благоприятной погоде, поэтому сроки могут корректироваться.