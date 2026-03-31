«Единая Россия» готовит «молодежный» блок новой Народной программы

Третий окружной отчетно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия» состоялся 25 марта в Нижнем Новгороде. Главная тема мероприятия – «Дети и молодежь».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поблагодарил «Единую Россию» за содействие в социально значимых преобразованиях в сфере поддержки детей и развития молодёжи.

«Единая Россия» вместе с Правительством заложила прочную базу в сфере образования. Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от 3 до 7 лет. За последние 5–6 лет создали более миллиона новых мест в школах. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, инициированная «Единой Россией» и поддержанная Президентом. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысяч школ», — сообщил он.

При участии ЕР запущен новый национальный проект «Молодежь и дети». Партия «Единая Россия» также поддерживает программу «Профессионалитет». Благодаря этому создано 50 передовых инженерных школ, открыто более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. Это увеличивает доступность образования, помогает подрастающему поколению знакомиться с инновационными технологиями. «Профессионалитет» представляет собой один из наиболее успешных проектов, демонстрирующих серьезный результат.

«В сельских школах и малых городах работают около 20 тысяч центров «Точка роста». По инициативе Президента и при поддержке партии реализуется масштабный проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня. Большинство — в стадии активного строительства. Это не просто здания, а точки роста, где соединяются образование, наука и производство. То есть — пространства для реализации молодёжи: от исследований до бизнес-стартапов», — рассказал секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

За месяц в новую Народную программу ЕР поступило уже более 20 тысяч инициатив. Сбор идей от жителей страны продолжается онлайн на сайте естьрезультат.рф и на региональных площадках в оффлайн-формате.

В ходе работы форума действовали шесть тематических круглых столов. Здесь предложили и проанализировали множество интереснейших инициатив по дальнейшему развитию страны. Среди тем обсуждения – ранняя профориентация с практикой, развитие спорта в крупных и малых городах и на селе, присуждение почётного статуса «Спортивная семья России», система наставничества, увеличение количества инженерных школ, организация благоустроенных природных территорий, оптимизация и благоустройство объектов туризма, создание новых лабораторий для молодых исследователей.

Участники форума предложили инициативы для достижения технологического суверенитета. По мнению директора по инновациям акционерного общества «Управляющая компания «ЭФКО» Ростислава Ковалевского, необходимо создать единую эффективную систему, чтобы у каждого ребёнка в стране была возможность рано познакомиться с технологиями.

«Это и робототехника, и искусственный интеллект, и биотехнология, и беспилотные системы», — отметил он.

Также участники обсуждения предложили сквозную модель «Школа — техникум — университет — предприятие».

«Ребёнок должен видеть понятный путь от своей школьной скамьи: с практикой, с наставничеством и, что важно, с гарантированным трудоустройством в конце. Возможно, для этих целей стоит рассматривать создание национальной платформы, агрегатора на базе системы «Я в России» или подобной», — пояснил Ростислав Ковалевский.

На основе всех поступивших идей будут разработаны предложения в новую Народную программу «Единой России».