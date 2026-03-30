В Щекинском районе еще один мост закрыли для движения из-за половодья

В Щекинском районе из-за подъема уровня воды в реке Упа затопило еще один низководный мост. В связи с этим введено временное ограничение движения на участке автодороги «Тула — Белев» — Никольское — Крапивна.

Проезд полностью закрыт для транспорта через мост в населенном пункте Никольское. Движение запрещено с 11.00, сообщили в региональном минтрансе.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока не спадет вода и не завершатся восстановительные работы.

Напомним, с утра в МЧС рассказали, что всего в Тульской области подтоплено 7 низководных мостов в 5 муниципальных образованиях: