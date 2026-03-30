В Щекинском районе еще один мост закрыли для движения из-за половодья

Речь идет о населенном пункте Никольское.

Фото минтранса Тульской области.

В Щекинском районе из-за подъема уровня воды в реке Упа затопило еще один низководный мост. В связи с этим введено временное ограничение движения на участке автодороги «Тула — Белев» — Никольское — Крапивна.

Проезд полностью закрыт для транспорта через мост в населенном пункте Никольское. Движение запрещено с 11.00, сообщили в региональном минтрансе. 

Ограничения будут действовать до тех пор, пока не спадет вода и не завершатся восстановительные работы.

Напомним, с утра в МЧС рассказали, что всего в Тульской области подтоплено 7 низководных мостов в 5 муниципальных образованиях:

  • р. Ока н.п. Николо-Гастунь Белевского района;
  • р. Ока н.п. Чекалин Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Мишнево Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Матюхинский Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Болотское Одоевского района;
  • р. Упа н.п. Орлово Щекинского района;
  • р. Упа н.п. Мерлиновка ГО Тула.

сегодня, в 12:08
