5 тульских студентов направлены в войска БПЛА

Пятеро из них — студенты Тульского техникума железнодорожного транспорта и Богородицкого политехнического колледжа.

Войска беспилотных систем — это новый род войск, окончательное формирование которого завершилось к концу 2025 года. Подразделения БпС ведут боевые действия в воздухе, на земле и на море, решая задачи разведки, корректировки огня, поражения целей дронами-камикадзе, а также осуществляют противодействие вражеским БПЛА. Они функционируют как самостоятельно, так и в интересах сухопутных группировок.

Для туляков, решивших связать службу с беспилотной авиацией, открывается возможность получить востребованные навыки управления дронами, которые пригодятся и в гражданских отраслях.

К кандидатам предъявляются специальные требования. Для операторов FPV-дронов установлен возрастной порог от 18 до 35 лет, для иных специальностей — от 18 до 45 лет. Годность по здоровью определяется категориями «А» и «Б». Уровень образования варьируется: от среднего общего (для ряда должностей) до среднего профессионального и высшего.

Студентов вузов и колледжей, заключающих контракт, переводят на индивидуальный график обучения. Учащиеся предвыпускных курсов могут завершить обучение досрочно и получить диплом. Если студент обучался платно, его переводят на бюджетное место. Кроме того, молодым людям доступна замена срочной службы годовой службой по контракту.

Контрактники гарантированно проходят службу исключительно в частях беспилотных систем: их запрещено направлять на передовую в составе других подразделений. По истечении срока контракта военнослужащим обеспечивается увольнение.

При заключении контракта предусмотрены выплаты: единовременная региональная — 1,6 млн рублей, федеральная — 400 тыс. рублей. Ежемесячное денежное довольствие в зоне проведения СВО составляет от 210 до 300 тыс. рублей.

Военнослужащие БпС получают статус ветерана боевых действий и полный социальный пакет.

В Тульской области для участников СВО и их семей действует 74 меры поддержки, контроль за реализацией которых ведет губернатор Дмитрий Миляев. Среди наиболее востребованных: