Пик половодья прогнозируют на 31 марта — 1 апреля: Дмитрий Миляев поручил держать ситуацию на контроле

На данный момент угрозы затопления жилых домов нет.

Пик половодья прогнозируют на 31 марта — 1 апреля: Дмитрий Миляев поручил держать ситуацию на контроле
Фото правительства Тульской области.

Паводковой обстановке на территории Тульской области обсудили сегодня, 30 марта, на рабочем совещании в правительстве региона. В регионе подтоплено восемь низководных мостов в шести муниципалитетах. В ближайшие сутки ожидается подтопление еще двух мостов и одного участка автодороги.

За последние сутки уровень воды в реках Тульской области продолжил расти. В среднем подъем составил от 4 до 51 сантиметра. Самый значительный рост зафиксирован на реке Ока — вода поднялась на 51 см.

Высота снежного покрова сейчас составляет 23,5 см. Это более чем в два раза больше нормы (11,16 см). Запас воды в снеге — 103 мм, при том что норма составляет всего 29 мм.

Пик половодья прогнозируется на 31 марта — 1 апреля. После этого вода начнет спадать. На данный момент угрозы затопления жилых домов нет, вопросы жизнеобеспечения населения решены. 

«Если всё будет складываться в соответствии с прогнозами, после 3-го числа вода начнёт спадать. Сил и средств достаточно. Все муниципальные образования действуют в соответствии с ранее разработанным планом. Переправы организовываются, посты выставляются, всё работает штатно», — отметили в региональном МЧС.

Губернатор Дмитрий Миляев уточнил у руководителя Ситуационного центра поступают ли обращения от жителей подтопленных районов. Андрей Журавлев отметил, что пока жалоб не зафиксировано.

«На контроле продолжайте держать обстановку, взаимодействуйте с главами местных администраций и, конечно, с управлением МЧС», — поручил губернатор.

сегодня, в 12:35 0
Туляк отправился в лес пристрелять ружье и случайно убил знакомого
В Щекинском районе еще один мост закрыли для движения из-за половодья

