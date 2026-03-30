  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Москва бьет климатические рекорды, а Тула осталась «в минусе»: итоги аномального марта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Москва бьет климатические рекорды, а Тула осталась «в минусе»: итоги аномального марта

Погода в оружейной столице почти на целый градус «не дотянула» до рекордных значений 2020 года

Москва бьет климатические рекорды, а Тула осталась «в минусе»: итоги аномального марта
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Уходящий март войдет в метеорологическую историю Центральной России. Но для Тулы, в отличие от Москвы, он оказался скорее «бронзовым», чем «золотым». Если в столице синоптики фиксируют побитие рекордов 19-летней давности, то в Туле показатели оказались скромнее.

Синоптик Михаил Леус сообщил, что в Москве средняя месячная температура марта начала опережать график самого теплого марта 2007 года. Минувший понедельник стал знаковым для столичного региона: воздух там прогрелся до +19 градусов, что побило рекорд 30 марта 2007 года, когда столбики термометров остановились на отметке +17,5.

В Туле дыхание весны ощущалось слабее. По данным местных метеонаблюдений, среднемесячная температура марта в областном центре составит примерно +3 градуса. Об этом Myslo сообщила начальник ОГМО Тула Тульского ЦГМС-филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Ирина Борисова.

Указанная цифра не позволила тульской погоде войти в историю: в прошлом году март был чуть теплее — +3,4. Абсолютный рекорд для Тулы — март 2020 года, когда средняя температура достигла отметки +3,9 градуса.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:31
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Фантастические твари и где они убивают. Как в Туле «правые» подростки устроили охоту на людей
Фантастические твари и где они убивают. Как в Туле «правые» подростки устроили охоту на людей

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.