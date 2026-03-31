В Тульской области затопило еще три низководных моста

ГУ МЧС по Тульской области сообщает о подтоплении еще трех низководных мостов из-за подъема воды в реке Упа:
- н.п. Никольское Щекинского района;
- н.п. Слободка Одоевского района;
- н.п. Берники ГО Тула.
Уточняется, что угрозы жилым домам нет. Движение транспорта по мосту полностью прекращено. Для проезда доступны объездные пути.
Всего в Тульской области подтоплено 10 низководных мостов в 5 муниципальных образованиях:
- р. Ока н.п. Николо-Гастунь Белевского района;
- р. Ока н.п. Чекалин Суворовского района;
- р. Упа н.п. Мишнево Суворовского района;
- р. Упа н.п. Матюхинский Суворовского района;
- р. Упа н.п. Болотское Одоевского района;
- р. Упа н.п. Слободка Одоевского района;
- р. Упа н.п. Орлово Щекинского района;
- р. Упа н.п. Никольское Щекинского района;
- р. Упа н.п. Мерлиновка ГО Тула;
- р. Упа н.п. Берники ГО Тула.