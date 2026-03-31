  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области затопило еще три низководных моста - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области затопило еще три низководных моста

Всего в списке уже 10 мостов.

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

ГУ МЧС по Тульской области сообщает о подтоплении еще трех низководных мостов из-за подъема воды в реке Упа: 

  • н.п. Никольское Щекинского района;
  • н.п. Слободка Одоевского района;
  • н.п. Берники ГО Тула.

Уточняется, что угрозы жилым домам нет. Движение транспорта по мосту полностью прекращено. Для проезда доступны объездные пути.

Всего в Тульской области подтоплено 10 низководных мостов в 5 муниципальных образованиях:

  • р. Ока н.п. Николо-Гастунь Белевского района;
  • р. Ока н.п. Чекалин Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Мишнево Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Матюхинский Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Болотское Одоевского района;
  • р. Упа н.п. Слободка Одоевского района;
  • р. Упа н.п. Орлово Щекинского района;
  • р. Упа н.п. Никольское Щекинского района;
  • р. Упа н.п. Мерлиновка ГО Тула;
  • р. Упа н.п. Берники ГО Тула.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:01 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области упростили получение инвалидных колясок и протезов
В Тульской области упростили получение инвалидных колясок и протезов
Москва бьет климатические рекорды, а Тула осталась «в минусе»: итоги аномального марта
Москва бьет климатические рекорды, а Тула осталась «в минусе»: итоги аномального марта

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.