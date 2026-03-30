Фантастические твари и где они убивают. Как в Туле «правые» подростки устроили охоту на людей

Нападения они называли «акциями»: избивали мигрантов и случайных прохожих. Задержали их после изнасилования и убийства инвалида.

Недострой на улице Свободы, в паре сотен метров от Следственного комитета, «радует» глаз местных жителей уже более 30 лет. Здание, возведенное когда-то для нужд местного НИИ, сейчас облюбовали подростки, закладчики и бомжи. В 90-е годы постройку несколько раз перепродавали, и сегодня найти собственника весьма затруднительно.

Людям, требовавшим у администрации района навести тут порядок, так и отвечали. Мол, строение в частных руках, ничего поделать не можем: владелец не выходит на связь. А замаявшиеся участковые, которых вызывали угомонить буянивших там детей едва ли не каждый день, отделывались от заявителей стандартными фразами в духе: «когда убьют — тогда и приходите».

Убийство произошло в сентябре 2024 года: детишки, фанатевшие по неонацисту Тесаку и превратившие недострой в тренировочную площадку для кулачных боев, отработали полученные навыки на инвалиде с нетрадиционной ориентацией. Малолетние звери жестоко избили 44-летнего мужчину, надругались над ним и обокрали.

Набег на квартиру потерпевшего отметили в том самом недострое, который они назвали «Цех».

Задержали банду несовершеннолетних «правых» в начале октября 2024 года. Следствие длилось почти полтора года, и в конце марта 2026 года материалы дела передали в суд. Подробности шокирующей истории в нашем эксклюзивном материале.



«Цех».

Чат для соратников и «акции» на улицах

16-летний Игорь (все имена в тексте изменены — Прим. ред.) заинтересовался идеями радикального национализма (деятельность неонацистских организаций и использование нацистской символики в России запрещено федеральным законодательством) после просмотра роликов небезызвестного Максима Марцинкевича. Пару месяцев парень довольствовался исключительно репостами экстремистских материалов в соцсетях, а потом решил сколотить собственную банду, чтобы «выйти на улицы — навести там порядок».

Из показаний свидетелей:

— В январе 2024 года Игорь создал чат, в который добавил друзей и знакомых. Называл нас соратниками, объяснял, что необходимо проводить «акции» — избивать маргиналов, лиц другой национальности и представителей ЛГБТ-сообществ (экстремистская организация, деятельность на территории РФ запрещена).

Чтобы мы были готовы к «акциям» — проводил тренировки.

Для этого он нашел заброшку на улице Свободы, которую мы называли «Цехом». Там собирались для кулачных боев или выпить алкоголя, покурить сигарет. Стены «Цеха» мы разрисовали «правыми» лозунгами и символикой — чтобы не забывать, ради чего мы собираемся.



Игорь.

Кроме Игоря, в постоянный состав банды вошел 15-летний Саша и 14-летние Олег и Дима. Были в банде и более юные ребята, но они, в основном, ограничивались поддержкой в соцсетях, редко попадая на «акции».

Из показаний свидетелей:

— В марте 2024 года Игорь решил, что настало время выходить в город. Первая массовая «акция» состоялась на улице Клары Цеткин. Мы гуляли толпой и заметили иностранца. Игорь и Саша подбежали к нему со спины, выкрикнули «правые» лозунги, ударили по голове и по телу. Мужику удалось вырваться, догонять его не стали.

Игорь настаивал, что выходить на «акции» нужно чаще. Призывал нас делать это самостоятельно и снимать все на видео, чтобы публиковать ролики в соцсетях.



Нападение на иностранца (скрин из видео, снятого нападавшими).

Среди последователей Игоря были и несовершеннолетние девочки. Школьницы не принимали участие в избиениях, но с удовольствием помогали «создавать контент». Впрочем, чаще всего Игорь брал все в свои руки: сам находил своих жертв и «вырубал» их. Например, как при разбойном нападении на бывшего сотрудника полиции Анатолия Калугина:

— Я поругался с сожительницей и пошел в бар на улице Фрунзе, — рассказывал экс-полицейский позже следователям. — Там ко мне на уши подсел худощавый, бритый налысо паренек, представившийся Игорем. Я купил ему и его другу Саше пива. А потом предложил продолжить распитие у меня дома. Подошли к квартире, я вставил ключ в дверь и получил от Игоря сильнейший удар по голове. Потерял сознание, очнулся только утром. Заявление писать не пошел, потому что было стыдно оттого, что меня уделали подростки. Да и украли они мелочевку — плеер, модем, коллекционные монеты и медаль МВД. А еще для чего-то паспорт утащили.

А вот при избиении Владимира Быкова во дворе пятиэтажки по улице Дементьева Игорь выступил в роли оператора:

— Я возвращался домой пьяным, — вспоминает потерпевший. — Услышал в свой адрес нецензурные крики — очень грубо просили сигарету. Я развернулся, чтобы ответить, но получил по лицу. Свалился на землю, и меня втаптывали в асфальт секунд тридцать. Получил сотрясение мозга и перелом носа. Опознать нападавших вряд ли смогу.

Помню только, что они кричали что-то про чистоту рода и про славу России, что ли. Странные какие-то.



Игорь и Саша.

Визит к «педофилу» и раскаяние в отделе

По словам Игоря и Олега, вдвоем на «акции» они выходили не меньше 20 раз. Обо всем этом отчитывались в чате. Один раз Игорь с веселой улыбкой рассказывал, что проломил деревяшкой голову «какому-то нарку». Правда, доказательств в виде видео этому не нашлось — подросток убеждал верить ему на слово.

Из показаний свидетелей:

— 26 сентября 2024 года Дима скинул в наш чат скриншот переписки с каким-то Вовой. Мужик написал ему в личные сообщения и предложил заняться сексом. Дима в ответ написал, что ему 17 лет, но мужика это не остановило. Типа возраст согласия давно наступил, приезжай в гости. Олег и Игорь сначала предложили выманить у мужика деньги, а потом заблокировать.

Но после того как мужчина указал свой адрес, Игорь заявил, что надо ехать к нему домой и «наказать педофила».



Потерпевший Владимир Коровин (имя изменено).

«Педофилом» оказался 44-летний инвалид-диабетик Владимир Коровин. Когда-то мужчина работал на Патронном заводе, но был уволен оттуда за пьянство. Вскоре после этого мужчину срубил инсульт — у Владимира парализовало правую часть туловища. Последние несколько лет он жил в компании собаки в квартире на улице Кутузова, периодически приглашая к себе для «встреч» мужчин, с которыми знакомился в интернете.

Из показаний соседки Коровина:

— Вова пытался, конечно, жить самостоятельно, но к нему приходила соцработник. Я по мере сил тоже следила за ним — мать пожилая, виделись они не так часто. Очень переживала за него. В том, что он другой ориентации, Вова признался мне как-то, когда выпил.

Мужчины к нему заглядывали, отрицать не буду. Вова сам рассказывал о намечающихся встречах и просил его не беспокоить. Вот и 28 сентября 2024 года, когда мы столкнулись во дворе, Вова сказал, что в пять часов у него будут гости. Был в приподнятом настроении, видно, ждал встречи.

В гости к Владимиру собирались поехать Игорь, Олег, Саша, Дима и две несовершеннолетние школьницы. Встретившись в «Цехе», ребята обсудили план действий: после того как мужчина откроет дверь, Игорь его вырубит, а остальные посмотрят, что можно украсть, после чего запишут с «педофилом» покаянное видео.

Из показаний Димы:

— Мы заранее выяснили, что в подъезде есть камеры, поэтому скрыли лица масками. С собой взяли молотки. Отмечу, что Саша с нами подниматься не стал и отговаривал от преступления. А вот девочкам было интересно посмотреть, что будет, и они зашли в подъезд вместе с нами.

Мужик открыл домофон, мы поднялись на второй этаж и сходу принялись избивать его. На удары он не реагировал — лежал и мычал просто. Били руками, ногами, обувницей, выкрикивая что-то вроде: «Отвечай, голубятня, ***».

А потом Олег, неожиданно для всех, взял в коридоре швабру, спустил с мужика штаны и запихнул ее ему в задницу.

Прямо до упора. В квартире мы пробыли не больше пары минут и сбежали.



Олег.

После жестокой расправы подростки расположились в соседнем дворе, распивая шампанское, которое украли из квартиры Владимира. Также их добычей стали джинсы и телефон инвалида, который Дима планировал оставить себе. Обсудив в красках произошедшее, ребята стали прикидывать, найдут их или нет.

Одна из школьниц с тревогой заметила, что «дебил может умереть,

и это будет неприятненько».

Добавляя при этом, что «мусорнется он вряд ли, так как педофил».



Дима.

Избитого и изнасилованного Владимира парой часов позже обнаружила соседка. Вызвала полицию и медиков. Несмотря на усилия врачей, смерть мужчины наступила 30 сентября от тупой травмы прямой кишки, осложнившейся острым перитонитом и острой сердечно-сосудистой недостаточностью.

На следующий день правоохранители задержали активных участников банды. И уже во время первых допросов они вовсю принялись раскаиваться, заявляя, что придерживались «правых» идей по незнанию и вообще «не думали, что так все получится, нам очень стыдно».

Всего по этому делу проходило семь человек. Трое из них не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности и отделаются мерами профилактического характера. Четверым — Игорю, Олегу, Саше и Диме — предстоит ответить за свои поступки по всей строгости закона.

Комментарий детского врача-психиатра…



Александр Козлов, психиатр.

— Реакция группирования со сверстниками — обычная реакция для подростков. Они отходят от семьи и создают свои группы. Иногда криминального характера.

От хорошей жизни туда не пойдешь. Человек выбирает такую группу, реализуя свои потребности, пытаясь утвердиться. В этих группах все идет как у обычных детей, только в криминальном поле. Также имеется иерархия, имеется вожак, наиболее умный и агрессивный, с организаторскими способностями, которые он, к сожалению, реализует в криминальной сфере.

…и юриста:

Адвокат Михаил Сальников. Вопрос о снижении возраста уголовной ответственности в России — один из самых сложных и дискуссионных в правовой и социальной сфере. На данный момент в России общий возраст ответственности— 16 лет, а за ряд тяжких преступлений (убийство, изнасилование, разбой и др.) — с 14 лет. Однозначного ответа, стоит или не стоит снижать, не существует. Верховный суд РФ неоднократно осторожно высказывался по этому вопросу, указывая на необходимость учитывать психические особенности развития несовершеннолетних. Снижать возраст уголовной ответственности без кардинального изменения системы правосудия для несовершеннолетних не стоит. А в случае снижения возраста уголовной ответственности это лишь приведет к росту числа детей, прошедших через тюремную систему, что в долгосрочной перспективе ухудшит криминогенную обстановку, а не улучшит ее.

Только цифры

В Тульской области в 2025 году по сообщениям о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, было принято 63 решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. Среди совершенных преступлений: изнасилования, мошенничества и торговля наркотиками.