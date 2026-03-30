В Туле действия сотрудников при ракетной опасности проверят по камерам видеонаблюдения

Тулякам напомнили о правилах поведения при ракетной опасности в рабочее время.

По словам министра региональной безопасности Тульской области Анатолия Максикова, при получении сигнала (звук сирен, уведомление от МЧС, сообщение в телеграм-канале «Все о безопасности» и т. д.) руководитель учреждения или предприятия обязан организовать укрытие сотрудников, посетителей и учащихся. После эвакуации руководителю необходимо убедиться, что все покинули рабочие места.

Ответственность за безопасность людей в организации несет лично руководитель. Министр призвал не игнорировать установленные правила и оперативно реагировать на сигналы опасности.

В планах правительства — выборочный контроль соблюдения алгоритма действий с использованием систем видеонаблюдения.

Губернатор поручил провести разъяснительную работу с родителями школьников, а также акцентировал внимание на неукоснительном выполнении алгоритма руководителями учреждений.