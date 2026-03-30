1 апреля стартует зачисление первоклассников в тульские школы

Прием заявлений пройдет в два этапа.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Первый этап (с 1 апреля по 30 июня): заявления принимаются от родителей детей, имеющих льготы или проживающих на территории, закрепленной за школой.

Второй этап (с 6 июля по 5 сентября): предусмотрен для детей, не проживающих на закрепленных территориях.

Всего в новом учебном году 422 школы региона откроют двери для более чем 12 тысяч первоклассников. Планируется сформировать 740 первых классов.

Подать заявление можно лично в школе или через органы местного самоуправления. Подавляющее большинство родителей (более 99%) выбирают электронный способ через портал «Госуслуги».

Особое внимание уделено приему иностранных граждан. С 1 апреля для них также стартует запись в первые классы, но обязательным условием является предварительное тестирование на знание русского языка. В регионе организовано 32 специализированных пункта, оснащенных всем необходимым. Пункты работают в каждом муниципалитете: по два — в Новомосковске, Алексине, Киреевском районе и Веневском округе, а также пять пунктов в Туле.

сегодня, в 16:15
