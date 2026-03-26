Аграрии планируют посеять рекордные 82 тысячи гектаров в Чернском районе

Основной упор будет сделан на яровые культуры.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Чернском районе Тульской области аграрии завершают последние приготовления к старту весенней посевной кампании 2026 года. В этом году общая площадь посевов составит 82 000 гектаров, что на 1000 гектаров больше, чем в прошлом году.

Основной упор будет сделан на яровые культуры — под них отведено более 55 000 гектаров, рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

Зерновые и зернобобовые займут 41 000 гектаров. Технические культуры посеют на площади 17 000 гектаров. Картофель посадят на 1171 гектаре.

Состояние озимых культур (пшеница, рапс, рожь) на площади 18 900 гектаров специалисты оценивают как удовлетворительное. Для их подкормки хозяйства уже закупили 5000 тонн азотных и 3500 тонн сложных удобрений. Семенной фонд зерновых полностью укомплектован — в наличии 3600 тонн.

К выходу в поля готовится внушительный парк техники. В работах задействуют:

  • 180 тракторов,
  • 70 посевных комплексов,
  • 78 дисковых борон,
  • 46 культиваторов,
  • 39 плугов.

Сейчас механизаторы завершают ремонт техники и пополняют запасы топлива, чтобы обеспечить своевременный старт. 

сегодня, в 15:06
