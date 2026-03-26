Дмитрий Миляев открыл Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года» в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

26 марта в Городском концертном зале губернатор Дмитрий Миляев принял участие в торжественной церемонии открытия VIII Всероссийского фестиваля клубов «Учитель года» «Российское учительство».

Мероприятие проходит в Тульской области с 2017 года. В этом уникальном педагогическом событии, не имеющем аналогов в России, участвуют представители клубов «Учитель года» различных регионов, участники конкурсов педагогического мастерства, Общероссийского Профсоюза образования.

Дмитрий Миляев отметил, что это важное для всего российского образования событие.

«Тульская область всегда славилась своими педагогическими традициями, и тот факт, что фестиваль проходит здесь в восьмой раз, подтверждает: наш регион — одна из ключевых площадок для развития учительского потенциала страны», — сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что 2026 год объявлен Президентом страны Годом единства народов России.

«В этом зале собрались лучшие педагоги нашей страны, у каждого свой опыт, свои методики, свои традиции, но всех нас объединяет общая цель — воспитать достойное поколение граждан. Именно в таком единстве целей, в сплоченности вокруг общих ценностей и заключается наша сила. Пока мы вместе — мы можем преодолеть любые вызовы и передать детям самое главное: любовь к Родине и уважение к ее истории», — отметил Дмитрий Миляев.

В Тульской области вопросам поддержки педагогов уделяется первостепенное внимание. Губернатор подчеркнул, для руководства региона стратегически важно, чтобы каждый учитель чувствовал себя защищенным и видел перспективы роста.

«Мы стремимся создать условия, чтобы талантливые, инициативные учителя оставались работать в наших школах, чтобы к ним тянулись дети, а их опыт становился достоянием всего профессионального сообщества», — сказал глава региона.

Отдельное внимание уделяется молодым педагогам. Для них вводят программы наставничества, оказывают материальную поддержку, помогают с жильем, чтобы первые шаги в профессии были уверенными и успешными.

Губернатор подчеркнул, что особого внимания заслуживает региональный проект «ПРОстажер», когда старшекурсники — будущие педагоги — устраиваются на оплачиваемые стажировки в школы. Более 70% из них после получения диплома остаются работать в этих же школах.

По словам Дмитрия Миляева, фестиваль «Учитель года» — уникальная площадка, где встречаются опыт и молодость, теория и практика. Это школа мастерства, где царит дух наставничества.

Губернатор вручил отличившимся педагогам региональные награды, среди них — знаки отличия «Почетный наставник».

Дмитрий Миляев отметил, что эта высокая награда — признание заслуг педагогов, которые щедро делятся секретами мастерства с молодыми коллегами, помогают им найти свой путь в профессии. Именно наставники передают эстафету знаний и опыта, обеспечивая преемственность поколений и высокое качество образования в регионе.

Губернатор поблагодарил собравшихся за их труд и отметил их большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

«Профессия учителя означает создание будущего. Вы даете базовые знания, которые становятся основой для получения молодыми людьми профессии и развития в дальнейшем жизненном пути. Вы вкладываете душу в наших детей, прививаете патриотизм, знания своей истории, культурно-исторического наследия России и родного края. Каждый из вас — созидатель будущего уже сегодня, вы это делаете для того, чтобы наша страна процветала и дальше», — сказал Дмитрий Миляев.

Фестиваль проводится в целях повышения престижа профессии педагога, распространения педагогического опыта лучших учителей России, развития профессионального конкурсного движения.

С каждым годом расширяется география фестиваля. В этом году в нем участвует 231 педагог из 38 регионов России. 32 члена клуба «Учитель года Тульской области» выступят наставниками для участников фестиваля. В течение двух дней для педагогов будут организованы образовательные и рефлексивные мероприятия, педагогические встречи, дискуссии и лекции. Программа фестиваля включает также мероприятия культурного обмена, экскурсионную программу, гражданско-патриотические мероприятия.

В первый день фестиваля пройдет проектная сессия «Сначала было слово. Смысловой код урока». Участники презентуют свои идеи «Слово за слово». Члены клуба «Учитель года Тульской области» проведут для участников фестиваля мастер-классы на тему организации воспитательного мероприятия для детей и родителей «Я, моя школа, мой город, моя Родина через диалог поколений», после чего команды спроектируют свои мастер-классы и презентуют их коллегам.